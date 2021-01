Eliot Reboul Analyste Suivre 12 Tous ses articles Passionné par l'histoire des idées politiques et la macro-économie, notre dernière recrue, Eliot Reboul, est un pur produit de Sciences Po Aix.

La Minute Macro : COVID-19, OPEP+ : l'incertitude domine 05/01/2021 | 11:39 Eliot Reboul

Boris Johnson a annoncé dans la soirée d'hier un confinement complet de l'Angleterre pour faire face à l'envolée du nombre de contaminations. Face à l'urgence de la situation, le vaccin d'Oxford / AstraZeneca pourrait être une partie de la solution. Après un bref moment d'espoir hier en début de séance, les marchés font face à une nouvelle vague d'incertitudes et les valeurs refuge jouent leur rôle habituel. Enfin, l'OPEP+ n'est pour l'heure pas parvenue à se mettre d'accord sur les mesures de restriction de la production, les discussions reprendront cet après-midi à 14h30. Royaume Uni : le vaccin AstraZeneca peut-il changer la donne ? Alors que la France reste à la traîne dans sa campagne vaccinale, les principaux pays occidentaux ont mis un coup d'accélérateur. Ils semblent beaucoup mieux appréhender les questions logistiques que Paris. C'est le cas du Royaume-Uni qui, bien loin des questionnements philosophiques sur le fait de savoir si le délais de rétractation doit durer 5 ou 4.75891 jours, se concentre sur la priorité du moment : assurer la meilleur couverture vaccinale possible avec les moyens à disposition pour atteindre au plus vite l'immunité collective. Dans ce contexte, le vaccin de l'université d'Oxford (AstraZeneca) pourrait changer la donne et ce pour deux raisons. D'une part, parce que le niveau de disponibilité du vaccin (100 millions de doses au Royaume-Uni) est important comparé à celui de Pfizer que le monde s'arrache et qui doit être stocké à très basse température. D'autre part, parce que la stratégie d'administration du vaccin serait différente. En effet, il s'agirait cette fois-ci d'administrer les deux doses de vaccin en une seule fois plutôt que d'injecter une demi dose dans un premier temps puis une dose entière quelques jours plus tard. Cela mènerait selon les experts à un taux d'efficacité de 62%. Bien plus faible que les plus de 90% de Pfizer et de Moderna me direz-vous. Certes, mais si cette stratégie pouvait être déployée rapidement, l'immunité collective pourrait être atteinte plus vite. C'est un point non négligeable surtout quand on sait que Londres est aux prises avec une nouvelle souche plus contagieuse que les précédentes. Source : Visactu L'incertitude fait sa rentrée Hier les places financières ont voulu croire qu'il suffisait de changer d'année pour que l'horizon se dégage. Enthousiasme de courte durée puisqu'après une ouverture fortement haussière, les places européennes ont perdu une partie de leurs gains de la matinée. Outre manche, Nasdaq 100, S&P 500 et Dow Jones ont accusé une baisse significative, suite aux annonces négatives sur le plan de la pandémie de COVID-19. Source : zonebourse.com Au Royaume-Uni, Boris Johnson a annoncé hier le confinement total de l'Angleterre suite à la flambée du nombre de contaminations, due à la contagiosité de la nouvelle souche. Face à ce retour de l'incertitude, les investisseurs ont perdu leur appétit pour le risque. L'enthousiasme de ces derniers pour la Livre Sterling s'est essoufflé. Les paires GBP/EUR, GBP/USD sont en recul de 1.1% et 0.5% par rapport au 31 décembre. Le Franc suisse progresse jouant son rôle habituel de valeur refuge face au dollar et à l'euro. Les métaux précieux eux aussi jouent leur rôle. L'once d'or s'échange à 1946 dollar, soit une hausse de plus de 2.7% depuis le premier janvier. Pas de consensus pour L'OPEP+ Hier, l'OPEP+ n'est pas parvenu à se mettre d'accord sur le niveau de production du mois de février. L'Arabie Saoudite et la majorité des membres de l'organisation se positionnent en faveur du maintien des niveaux de production actuels pour le mois prochain, alors que la Russie préférerait un assouplissement des mesures et augmenter de 500 000 barils/jrs le pompage. Les discussions reprendront cet après-midi à 14h30. Selon ING economics, "compte tenu des derniers développements et des préoccupations concernant la Covid-19, nous pensons que le groupe devrait adopter une approche plus prudente et maintenir le niveau actuel des réductions". En effet, un assouplissement des mesures de restriction induirait un risque de baisse des prix trop fort et trop brutal.





© Zonebourse.com 2021 Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv ASTRAZENECA PLC 0.34% 7440.6175 1.34% MODERNA, INC. 6.95% 111.73 6.95% PFIZER INC. 0.00% 36.81 0.00%