Eliot Reboul Analyste Suivre 11 Tous ses articles Passionné par l'histoire des idées politiques et la macro-économie, notre dernière recrue, Eliot Reboul, est un pur produit de Sciences Po Aix.

Bien que réservé, ce jeune analyste dévoile une appétence loquace pour les Large Caps, monde et Asie, et un appétit féroce pour l'analyse fondamentale des entreprises. La Minute Macro : COVID-19, c’est reparti pour un tour ? 21/12/2020 | 12:18 Eliot Reboul 21/12/2020 | 12:18 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Les bourses européennes accusent le coup ce matin. La nouvelle parue ce week-end sur l’apparition d’une nouvelle souche de coronavirus au Royaume-Uni inquiète les investisseurs et les gouvernements. Le gouvernement japonais s’est accordé sur un budget important, largement financé par l’émission d’obligations. Aux Etats-Unis, sénateurs républicains et démocrates se sont mis d’accord sur un plan de relance de 900 milliards de dollars. Les bourses européennes en chute libre en début de matinée Les bourses européennes évoluent en forte baisse en ce début de séance. L’Euro Stoxx 50 accuse une chute de 3.8% en milieu de matinée. Ce n’est pas mieux à Paris puisque le CAC 40 perd également 3.6%. Le SMI est à -1.5% et le DAX à -3.9%. En effet, le malaise se fait sentir après l’annonce de l’existence d’une nouvelle souche de coronavirus, beaucoup plus contagieuse que la précédente. De nombreux pays européens ont d’ailleurs fermé leurs frontières avec le Royaume-Uni. C’est le cas de la France qui a décidé dimanche de fermer sa frontière pendant au moins 48h. Cette mauvaise nouvelle vient s’ajouter à des négociations post-Brexit dont personne ne connaît l’issue. Dans ce contexte, la livre sterling connaît une forte baisse depuis le 16 décembre face aux principales devises refuges. Source : zonebourse.com Budget record au Japon Au Japon, la priorité est à la lutte contre les conséquences économiques de la pandémie de COVID. Un budget record a été approuvé par le gouvernement japonais s’élevant à 1003 milliards de dollars (845 milliards d’euros) pour l’année fiscale 2021 qui commencera en avril. À titre de comparaison, c’est 4% de plus que l’enveloppe initiale de l’année en cours. Pour financer son budget, l’administration japonaise augmentera ses émissions d’obligations de près de 25% en glissement annuel. Les recettes fiscales seront de 4% supérieures à celles de l’exercice en cours selon les estimations. Malgré cela, ce budget est largement financé par la dette puisqu’elle devrait constituer 40.9% de l’enveloppe. C’est beaucoup plus que les 31.7% de l’année en cours. Et Izuru Kato, économiste chez Totan Research de s’inquiéter du peu de discipline budgétaire induit par les taux bas. Le budget doit être adopté début 2021 par le parlement. Le congrès américain s’accorde sur un plan de relance 900 milliards de dollars, c’est le montant du plan de relance sur lequel sénateurs républicains et démocrates se sont mis d’accord. Les Etats-Unis sont toujours en proie à la pandémie de COVID, et ce plan d’aide est destiné à compenser son impact économique. En effet, le pays est loin d’être tiré d'affaires. Même si la campagne de vaccination devrait finir par porter ses fruits, la courbe du nombre de nouvelles contaminations est loin d’être entrée dans sa phase d'aplatissement. “Le premier cas de COVID-19 aux États-Unis a été signalé il y a 332 jours, le 22/01/2020. Depuis lors, le pays a signalé 17 655 591 cas et 316 159 décès”. (Johns Hopkins University). Nouveaux cas confirmés chaque jour aux Etats-Unis (moyenne de 7 jours) Source : Johns Hopkins University Et aussi Le chef de cabinet de Joe Biden Ron Klain a déclaré que “la réponse du président élu Joe Biden à la campagne massive de piratage informatique découverte la semaine dernière irait au-delà des sanctions”.

Les Etat-Unis prévoient une aide de 15 milliards de dollars pour le secteur de l’aérien.

15.50 euros, c’est le prix que l’UE paiera pour chaque dose de vaccin anti-Covid Biontech et Pfizer.

© Zonebourse.com 2020 Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv CAC 40 -2.76% 5378 -7.53% DAX -3.11% 13203 2.88% SMI -1.88% 10325.86 -0.88% Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue