Eliot Reboul Analyste Suivre 14 Tous ses articles Passionné par l'histoire des idées politiques et la macro-économie, notre dernière recrue, Eliot Reboul, est un pur produit de Sciences Po Aix.

Bien que réservé, ce jeune analyste dévoile une appétence loquace pour les Large Caps, monde et Asie, et un appétit féroce pour l'analyse fondamentale des entreprises. La Minute Macro : Chine, USA, Cryptos : inflation, rebond, correction 11/01/2021 | 11:19 Eliot Reboul 11/01/2021 | 11:19 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires En Chine, l’indice des prix à la consommation a légèrement repris du poil de la bête mais l’inflation de 2.5% en glissement annuel est loin des objectifs affichés par le Parti Communiste Chinois. Le dollar connaît un rebond ces derniers jours, les explications en deuxième partie de ce papier. Enfin, après une envolée spectaculaire ces dernières semaines, le bitcoin corrige de plus de 17%, simple correction technique ou problèmes sous-jacents plus fondamentaux ? Il est encore trop tôt pour le dire. Inflation chinoise En Chine, l’indice des prix à la consommation a augmenté de 0.2% en décembre. C’est mieux que le consensus des économistes qui prévoyait une stagnation absolue de l’indicateur (0.0%). En novembre, l’indice affichait -0.5%, un plus bas depuis plus de dix ans. Cette modeste augmentation du mois de décembre est principalement portée par l’augmentation de 1.2% des prix des denrées alimentaires en décembre, qui avaient baissé de 2.0% au mois de novembre. Le prix des fruits, du bœuf et du mouton a augmenté durant le dernier mois de l’année et la baisse des prix du porc et des œufs a ralenti. Au total, l’IPC Chinois a augmenté de 2.5% en glissement annuel, bien en dessous de l’objectif affiché du parti communiste chinois de 3.5%. Rebond du dollar L’administration Biden devra faire face aux effets délétères que la pandémie fait peser sur l’économie américaine. Les derniers chiffres de l’emploi ont été particulièrement mauvais (-140k contre +50k attendus par le consensus). Joe Biden, qui sera aidé par un contrôle démocrate des deux chambres, a promis des sommes astronomiques pour pallier la situation sanitaire qui menace d'accroître un peu plus les inégalités sociales. Il a ajouté que dans un environnement de taux bas, il fallait agir coûte que coûte quitte à faire gonfler le déficit public. Dans ce contexte, les rendements de la dette américaine augmentent. Ils sont de 1.11% en milieu de matinée. Depuis le 6 janvier, le dollar a repris 1.025% à l’euro et 1.016% au Yen. Source : Trading economics Robert Carnell (ING economics) s’inquiète d’une situation ou rendements obligataires et valeur du dollar sont corrélés positivement. Et d’ajouter : “alors qu'auparavant, les mauvaises nouvelles pesaient sur les rendements et faisaient monter le dollar, aujourd'hui, la hausse des rendements est suffisamment forte pour faire monter le dollar également. Cela mérite d'être surveillé de près, car notre opinion sur la faiblesse du dollar a été renforcée dans la dernière mise à jour des prévisions, de sorte que de nouvelles actions sur les prix comme celle-ci compromettraient ces dernières perspectives”. Forte baisse du bitcoin Le Bitcoin s’échange à un peu plus de 31 800 USD en milieu de matinée, une baisse substantielle donc par rapport à l’envolée de ces dernières semaines. C’est une baisse spectaculaire de plus de 17.5% par rapport à son plus haut atteint hier en séance à plus de 40 000 USD. La cryptomonnaie star des places financières a aussi reçu un coup de projecteur de la part des médias généralistes tant la montée en flèche des cours était spectaculaire. Et il y a de quoi parler de cette devise numérique car elle soulève un grand nombre de questions. La plus répandue est celle de la définition réelle de l’actif. Est-ce une nouvelle valeur refuge ? Un actif purement spéculatif ? Pour l’heure il est encore impossible d’affirmer que c’est autre chose qu’une correction technique. Affaire à suivre ...

© Zonebourse.com 2021 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue