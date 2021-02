La Minute Macro: Christine sur les taux, Janet sur les cryptos

Un compromis entre Facebook et l’Australie

Après avoir vu la tension s’accentuer entre le gouvernement australien et Facebook ces derniers jours, avec notamment un blocage des contenus d’actualité sur la plateforme, il semblerait que les deux camps ont enterré la hache de guerre. Ce compromis, qui pourrait faire jurisprudence dans d’autres pays comme le Royaume-Uni ou le Canada, comprend une modification du mécanisme d'arbitrage obligatoire utilisé lorsque les géants du web ne parviennent pas à un accord avec les éditeurs sur le paiement pour l'affichage de contenu d'actualité. Toutefois, il laisse le droit à Facebook de décider du type d’information qui apparaît sur le site. Cette prochaine législation s’appliquera de la même façon à Google.

Des frais d’expédition entre la France et la Grande-Bretagne en forte hausse

Nouvelle conséquence d’une année 2020 particulièrement difficile avec le Brexit et la Covid, les coûts de fret de la France vers le Royaume-Uni ont augmenté de 44,7 % selon Tim Consult, une unité de la plateforme logistique mondiale Transporeon. Cette augmentation reflète la baisse de la capacité de transport des marchandises et la réticence croissante des entreprises de camionnage à faire passer des cargaisons par la frontière. Ce ralentissement s'inscrit également dans une flambée mondiale des frais d'expédition qui incite les fabricants et leurs clients à rechercher des solutions moins coûteuses, comme l'achat de leurs propres conteneurs et l'affrètement de navires.

source: Bloomberg

La BCE surveille la hausse des rendements obligataires. La présidente de la BCE Christine Lagarde a fait savoir que la BCE "surveille de près" les rendements nominaux des emprunts d'Etat dans son discours du début de semaine. Alors que les responsables politiques et le marché se montrent inquiets depuis plusieurs séances face à la remontée des anticipations d'inflation et à la hausse des rendements obligataires qui entraîne une tension sur le marché obligataire. Les rendements réels ont également augmenté ces derniers jours, alimentant des spéculations selon lesquelles la BCE pourrait intervenir plus vite que prévu. Les déclarations de Lagarde ont été bien reçues par le marché. En effet, l’emprunt d'Etat de référence, le Bund allemand à dix ans, a atteint lundi un plus haut à -0,278%, perdant plus de trois points de base à -0,346% en fin de journée.

Source : La Banque centrale Européenne