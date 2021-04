La Minute Macro : Coinbase prend feu

Coinbase : Une introduction qui prend feu !

Coinbase a réalisé l'introduction la plus attendue de l'année hier en atteignant la bagatelle de 85 milliards de dollars de valorisation, soit plus que les opérateurs boursiers traditionnels (le plus important est l'Intercontinental Exchange qui pèse 67 Mds$) mais également plus que les banques françaises (la plus valorisée est la BNP Paribas avec une capitalisation de 65 Mds$). En choisissant la cotation directe, Coinbase n'a pas levé d'argent frais, mais offre aux actionnaires déjà présents à son capital (les fondateurs, les employés et les investisseurs historiques) la possibilité de vendre leurs participations sur le marché. D’où le final "décevant" hier soir. Coinbase a cependant clôturé à 328$, soit 14% en dessus son ouverture du jour (381$) et presque 24% en-dessous de son plus haut du jour (429$), mais tout de même +31% par rapport à son fixing de la veille par le Nasdaq (250$). Coinbase permet à bon nombre d'investisseurs de parier sur les cryptomonnaies sans vraiment se l'avouer totalement. Une page d'histoire vient de s'écrire hier, une histoire qui fluctuera sans doute avec les soubresauts que connaissent les crypto-actifs.

Les investisseurs se préparent à un tournant majeur : Le supercycle "value"

Durant les 10 dernières années, les valeurs de croissance ont surperformé les indices de référence. Pendant ce temps, les valeurs dites "value" mal aimées des investisseurs sont restées loin derrières. Les investisseurs traditionnels à la recherche de bonnes affaires ont bien souvent sous-performé le marché, notamment en 2020. Cependant, la rotation sectorielle engagée depuis la découverte du vaccin début novembre pourrait perdurer et même enclencher un supercycle de plusieurs années sur les valeurs énergétiques et financières. Andrew Simmon, gérant chez Morgan Stanley affirme dans le Financial Times que "le momentum a changé et bénéficie désormais aux actions "value" dans la finance, l'énergie, les matériaux et l'industrie au détriment des actions dans les secteurs de la technologie et de la santé". Cependant, le momentum et la valeur sont souvent considérés comme des ennemis jurés, l'un se portant mal lorsque l'autre est en hausse. Après tout, si une action "value" grimpe pendant assez longtemps, elle n'est plus assez bon marché pour être considérée comme telle.

Performance du MSCI World Value VS MSCI World

Source : MSCI