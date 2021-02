La Minute Macro : Crypto boom, inflation et Livret A

Source : CoinDesk

Inflation ou pas inflation ?

On voit partout fleurir des articles sur le retour potentiel de l’inflation. Et pour cause, la hausse des taux de rendements obligataires laisse craindre que les investisseurs anticipent ce scénario. Inflation d’accord, mais cette dernière sera-t-elle rampante, galopante ? Le phénomène est craint mais son ampleur potentielle précise n’est évoquée que par peu de monde, tant elle est difficile à estimer.

Ce que l’on peut dire en revanche, c’est qu’Eric Rosengren, le président de la FED de Boston n’a pas l’air de s’affoler outre mesure et n’anticipe pas une remontée des prix liée à une diminution de la virulence de la pandémie. Il a ainsi déclaré lors d’un symposium en ligne organisé par l’université du New Hampshire : “nous allons assister à une certaine reprise de l’inflation”.

De son côté, Anu Gaggar, analyste en chef chez Commonwealth Financial Network n’a pas l’air de s’inquiéter non plus. Rappelons que lorsque l’on parle d’inflation, on peut considérer qu’il existe quatre courroies de transmission :

L’inflation par la monnaie

L’inflation par la demande

L’inflation par les coûts

L’inflation par les structures (monopoles)

À première vue, l’abondance de liquidités générées par les banques centrales conjointement à l’assouplissement budgétaire des Etats pourrait être le facteur déclenchant d’une inflation par la monnaie et par la demande. Mais Commonwealth financial souligne que pour ce qui est de la demande aux Etats-Unis, l’argent dont les citoyens américains ont pu bénéficier n’a pas été dépensé dans l’économie réelle. “Les données montrent que certains consommateurs ont accumulé de l'argent liquide et des fonds du marché monétaire et que d'autres ont remboursé leurs dettes. D'autres se sont tournés vers le day trading, un jeu très dangereux”. Toujours est-il que selon Anu Gaggar s’il devait y avoir inflation, il y a peu de chance qu’elle arrive par un afflux de demande des consommateurs. Elle ajoute qu’en 2020 la tendance a été à la réduction des investissements de la part des entreprises et à la prolifération d’entreprises zombies. L’inflation pourrait donc être contenue dans la sphère financière, alimentant par là même la création de bulles.

Le livret A, toujours l'apanage du français moyen

La crise sanitaire et économique a bousculé les comportements d'épargne des Français. Mais le livret A continue d’être leur coffre-fort pour se protéger d'un monde incertain. Au gré des confinements, des restrictions sanitaires et d'une consommation limitée, l'année 2020 aura permis de collecter deux fois plus d'épargne qu'en 2019. Soit un montant total de 35,21 milliards d'euros pour le livret A et le livret de développement durable et solidaire. En moyenne en 2020, les français ont épargné 276 euros par mois. Et d'après un sondage d'OpinionWay / meilleurplacement.com, 60% des français ont l'intention de continuer à épargner en 2021. Reste à savoir si avec une inflation qui augmente, le livret A, dont le rendement annuel est de 0,5%, satisfera encore les Français.