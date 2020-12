La Minute Macro : Économie, France, Japon Deux salles, deux ambiances

L’institution monétaire a également établi deux autres scénarios qu’elle estime moins probables mais possibles, un “scénario favorable” et un “scénario sévère” dont nous vous communiquons les projections ci-dessous :

Source : BdF

Japon : la confiance remonte

L’indice de confiance Tanken remonte dans tous les secteurs d’activité de l’archipel japonais pour s’établir en moyenne à -10, mieux que les prévisions du consensus Bloomberg (-15). De bon augure pour l’économie nippone qui selon les analystes, devrait sortir la tête de l’eau rapidement. Tom Learmouth de Capital Economics, estime que l’économie du pays "pourrait revenir à ses niveaux d'avant pandémie d'ici le milieu de l'année 2021".

L’indice reste négatif, certes, mais c’est sa dynamique qu’il convient de regarder. Il avait en effet connu une chute vertigineuse au début de l’été (-34) et n’était pas bien plus vigoureux en octobre (-27). De plus, les nouvelles relativement favorables, arrivée de vaccins et annonces gouvernementales pourraient laisser présager d’une prolongation de cette dynamique. Le premier ministre Yoshihide a dévoilé la semaine passée un nouveau plan d’aide à l’économie de près de 580 mds d’euros pour financer mesures sanitaires, projets de transition énergétique et accélération de la transformation numérique.

La semaine des banques centrales

Cette semaine, Fed, Banque Nationale Suisse, Banque d’Angleterre feront des déclarations sur leurs politiques monétaires, respectivement mercredi pour la première et jeudi pour les deux autres. La FED restera probablement très accommodante à court terme à cause du climat d’incertitude actuel. En effet, nos partenaires outre-atlantique continuent de faire face à la pandémie de COVID. Rappelons que c’est le pays le plus endeuillé du monde et que plusieurs programmes de soutien sur l’emploi et le gel des loyers arrivent à échéance. De plus, à l’instar de la Banque de France qui a publié ses projections économiques aujourd’hui, la FED fera de même vendredi.

TCI le Fonds militant

TCI, le fonds d’investissement activiste, agit contre le greenwashing (Le Monde). Il somme les entreprises dont il est actionnaire d’inscrire la lutte contre le réchauffement climatique à l’ordre du jour de leur prochain conseil d’administration et de se donner les moyens de lutter contre en mettant en œuvre des plans d’actions pour y arriver. Toujours selon le quotidien Français, le fonds britannique aurait effectivement demandé à Vinci, Safran et Getlink d’agir en ce sens. Le fondateur du fonds TCI (Chris Hohn) est connu pour ses actions activistes. À titre d’exemple, il avait déjà déposé en novembre des résolutions demandant à Alphabet, Moody’s et Standard & Poor’s de prendre des mesures fortes pour l’environnement.