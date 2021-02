La Minute Macro : Inflation, Inégalités Hommes/Femmes et Ifo Allemand

Craintes sur l’inflation ? Pas au FMI.

Alors que les inquiétudes potentielles sur l’arrivée d’une inflation élevée à court terme, induite par les mesures de relance prévues par l’administration Biden continuent d’animer les débats sur les places financières, la cheffe économiste du FMI Gita Gopinath ne semble pas s’inquiéter outre mesure. "L'expérience des quatre dernières décennies rend peu probable, même avec l'enveloppe budgétaire proposée, que les États-Unis connaissent une flambée des pressions sur les prix qui pousseront constamment l'inflation bien au-dessus de l'objectif de 2% de la Fed", explique-t-elle.

Pour Gopinath "plusieurs facteurs structurels sous-tendent cette relation amoindrie entre l’inflation et l'activité économique dans de nombreux pays", le principal étant la mondialisation "qui a limité l'inflation des biens échangés et même de certains services".

Le rendement du T-bond 10 ans continue de grimper aujourd’hui faisant soupçonner des anticipations de montée de l’inflation de la part des opérateurs

Source : Trading Economics

Salaires : inégalités Hommes/Femmes

L’association Business & Professional Women Switzerland (BPW) souligne que les inégalités salariales persistent en Suisse alors que c’est une égalité constitutionnelle. Pour dénoncer le fait qu’à travail égal, les femmes touchent un salaire inférieur de 14.4%, BPW organise chaque année l’Equal Pay Day qui est le jour à partir duquel les femmes commencent effectivement à être payées pour le travail qu’elles fournissent. Dans le cas d’espèce, l’association affirme que : “si un homme gagne son salaire à partir du 1er janvier 2021, une femme doit travailler 14,4% gratuitement avant de toucher également un salaire... à savoir, jusqu'au 20 février 2021”

Les producteurs de câbles ont la forme !

Les câbles-opérateurs ont le vent en poupe parmi les valeurs cycliques. En effet, tout ce qui nécessite de l'électricité, nécessite des câbles. Et le "Green New Deal" européen ainsi que la campagne favorable aux énergies renouvelables de l'administration Biden devraient permettre à ces géants du câble de prospérer dans les années à venir. Les trois plus grands producteurs européens, Prysmian (Italien), Nexans (Français) et NKT (Danois) ont d'ailleurs vu leur capitalisation boursière plus que doubler depuis le creux de mars.

Ifo Allemand

L’indice allemand Ifo sur le climat des affaires est sorti ce matin (92.4). Il est au-dessus de celui du mois dernier (90.3) et des prévisions des bureaux d’analystes (90.5). Cela laisse présager d’un regain d’optimisme, de l'assainissement du climat des affaires et d’une levée des incertitudes macro-économiques à mesure que les campagnes de vaccination prennent de l’ampleur.