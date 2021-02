USA : inflation ou pas inflation ?

C’est bien connu, la Fed doit faire preuve d’un calme olympien pour que ses propos ne soient pas mal interprétés et que les anticipations des investisseurs aillent dans le sens de la politique monétaire qu’elle souhaite mettre en place. Actuellement, la banque centrale marche sur des œufs puisqu’elle souhaite garder les taux bas le plus longtemps possible pour favoriser la relance économique. Pourtant, sur les marchés le scénario du retour de l’inflation fait “doucement” son apparition. Robert Steven Kaplan, membre du Federal Open Market Commitee (FOMC) a ainsi déclaré qu’”une hausse temporaire de l’inflation ne le surprendrait pas”. La question reste de savoir si elle sera durable ou passagère, et sur ce point, tout le monde n’est pas d’accord. De plus, le principal problème ici est la distorsion qui existe entre les outils conventionnels des banques centrales pour lutter contre une hausse trop rapide de l’inflation (hausse des taux) et la politique de taux bas qu’elle vise à moyen terme.

Draghi fait consensus en Italie

Après la démission du président du conseil des ministres Giuseppe Conte, l’Italie se retrouvait face à deux scénarios possibles. Ou bien le président de la république Sergio Mattarella dissolvait l’assemblée pour convoquer de nouvelles élections ou alors il trouvait un homme providentiel capable de faire consensus au sein d’une large majorité parlementaire. L’ancien banquier central Mario Draghi semble être cet homme providentiel. En effet, c’est lui qui est chargé de fédérer une nouvelle majorité et il semble qu’il fasse l’unanimité de gauche à droite. Et Matteo Salvini pourfendeur de l’UE dont il a pourtant fait de la critique systématique son fond de commerce de déclarer : “s’'il y a une nouvelle marche et qu'en Europe une personne comme Mario Draghi est capable de rediscuter toutes les règles folles qui ont fait des catastrophes, je jouerai le jeu pour que l'Italie redevienne un protagoniste” (twitter). L’heure est donc à l’enthousiasme. Aurait-on trouvé l’homme providentiel ? N’allons pas trop vite en besogne, le mouvement cinq étoiles (M5S) n’a pas encore explicitement exprimé son soutien d’autant qu’il pourrait se fracturer, l’aile la plus à gauche du parti refusant catégoriquement de participer à un gouvernement technocratique.

En tout cas, les marchés financiers ont salué cette nomination, rassurés par les compétences reconnues de l’homme, sa bonne compréhension du fonctionnement des institutions européennes bien sûr mais aussi (et surtout) des marchés financiers. Ainsi l’obligation italienne a 10 ans a atteint 0.50%, (un plus bas historique). Le spread entre la dette italienne et le Bund allemand est passé en dessous de la valeur symbolique des 100 points (vendredi) pour la première fois depuis 2015 !

L’inflation en Chine continue son ascension

L'insolente croissance chinoise pourrait bien faire repartir l’inflation dans l’Empire du milieu. C’est en effet ce que nous révèle l'un des principaux indicateurs de l'inflation utilisé par les analystes qui est l'indice des prix à la consommation (IPC) de la Chine. D'après le Bureau d'Etat des Statistiques (BES), ce dernier a diminué de 0,3% en janvier (en glissement annuel). Cette baisse reste mesurée et compense la hausse du mois de décembre (+0,2%). Cependant, en base mensuelle, l'IPC a progressé de 1% en janvier 2021, un bond important pour un seul mois. Une explication possible serait la forte reprise de la croissance en Chine depuis la fin de l'année dernière couplée à une flambée des prix des matières premières ainsi que du coût pour les transporter (en savoir plus). L'effet des vacances de la fête du Printemps (Nouvel An chinois) y est aussi pour quelque chose. Nous pouvons également mentionner l'indice des prix à la production de la Chine, l'indicateur de mesure des coûts des biens à la sortie de l'usine, qui a augmenté de 0,3% en glissement annuel en janvier.

L’Espagne profite de l’appétit des investisseurs pour les obligations à 50 ans.

Après un début d’année à succès pour les ventes d’obligations de la zone euro, c’est autour de l’Espagne de profiter de cette tendance. Avant elle, l’Allemagne et le trésor français avaient émis des obligations de très longue durée.

Hier, l'Espagne a levé 5 milliards d'euros avec l'émission de sa première nouvelle obligation d'Etat à 50 ans depuis près de cinq ans, profitant de la forte demande de dette à très long terme dans la zone euro. Cette obligation, dont le lancement figure dans le programme de financement de l'Etat, arrivera à échéance le 25 mai 2072. Les principales banques ont répondu présentes à cette nouvelle émission c’était le cas de BBVA, Citi, J.P. Morgan et Santander.

Cette nouvelle entrée d’argent frais, va permettre à l’Espagne, l’un des pays les plus touchés par la crise du Covid-19 avec plus de 63 061 décès et plus de 3 millions de contaminations de pouvoir relancer l’économie une fois l’arrivée des nouveaux vaccins (AstraZeneca) contre le Covid-19. De plus, l'Espagne pourra compter également sur le plan de relance de l’UE où elle va bénéficier d’environ 74 milliards d’euros (le deuxième plus grand budget après l’Italie), ce qui équivaut à 11% du PIB espagnol.

L'écart sur la nouvelle obligation espagnole à échéance octobre 2071 a été fixé à 13 points de base au-dessus du rendement de l'obligation espagnole à échéance juillet 2066 (3,45 %), a indiqué l'une des banques qui a participé à l'opération.