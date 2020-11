La Minute Macro : La Chine commencerait-elle à accuser le coup? 09/11/2020 | 11:48 Eliot Reboul 09/11/2020 | 11:48 1 Envoyer par e-mail :

Les exportations Chinoises augmentent, mais les importations baissent Les exportations chinoises ont augmenté de 11,4% par rapport à l'année dernière en octobre. Toutefois, les importations ont connu une faible croissance de 4,7% en glissement annuel. Cette dernière était de 13,2% en septembre. Un ralentissement net donc, qui laisse présager d'une contraction des exportations dans les mois à venir. Malgré les déboires d'Huawei, les téléphones portables chinois ont trouvé grâce aux yeux du reste du monde. Le secteur a connu en octobre une augmentation de 56% et devient le principal facteur de croissance du mois écoulé, souligne ING Economics. Notons toutefois que presque tous les articles d'importation ont subi une contraction sur une base mensuelle ! Les circuits intégrés notamment ont accusé une baisse de 15% MoM. Ainsi, il est possible que la forte croissance des exportations de téléphones portables ne s'inscrive pas dans le temps. De plus, la Chine a diminué ses importations de pétrole brut de 6% sur une base annuelle, ce qui constitue son plus faible volume d'importation depuis le mois d'avril selon ING. Vigilance donc. Bitcoin, la ruée vers "l'or numérique" 15 471 USD, c'est le prix auquel s'échange le Bitcoin en fin de matinée. Tout près des plus hauts de deux ans. L'actif numérique a gagné 30% en deux semaines. Peut-il être sérieusement comparé à l'or ? Le débat est relancé. Pour les personnes convaincues que l'actif numérique constitue une nouvelle valeur refuge, deux arguments sont avancés. "Le bitcoin pourrait faire concurrence à l'or comme monnaie alternative dans les prochaines années, à mesure qu'une nouvelle génération d'investisseurs prend une part toujours plus importante sur le marché" (Simon Polrot président de l'association pour le développement des actifs numériques). De plus, la cryptomonnaie affiche une capitalisation 10 fois inférieure à celle de l'or, ce que certains n'hésitent pas à interpréter comme étant une réserve de croissance potentielle. À noter tout de même que beaucoup d'acteurs restent réservés sur cet actif, rappelant qu'il est très volatile. Il serait donc un actif spéculatif, rien de plus, pour ses détracteurs. Enfin, d'autres l'assimilent plutôt à une action des compagnies de la tech, fortement corrélée avec les groupes des réseaux sociaux. Source : Trading Economics Les partisans de Joe Biden sabrent le champagne L'alcool coule à flots à Washington. Les propriétaires de magasins d'alcool de Washington D.C. affirment que les partisans du président élu Joe Biden ont acheté plus de bouteilles de champagne samedi que lors des deux précédentes célébrations du Nouvel An réunies. "Le Rodmans Food & Drug Store, dans le centre de Washington, n'est qu'un des magasins d'alcool où les propriétaires disent avoir vendu plus de bouteilles de champagne au cours des 12 dernières heures que pendant les vacances précédentes", écrit NewsWeek. Les journalistes de Fox News ont même dit que Marie Jeanne était de la partie… J'en connais qui se sont bien amusés. Green horizon Le Royaume Uni organise aujourd'hui un sommet virtuel sur la finance verte et les investissements durables. Il durera trois jours. L'objectif est d'accélérer l'innovation financière pour promouvoir des initiatives telles que les "Green Bond". Le but final étant d'atteindre la neutralité carbone le plus rapidement possible. Des banquiers centraux sont de la partie. Les Chiffres Macro de la semaine Cette semaine sera rythmée par un certain nombre de publications importantes. Ce matin, l'Allemagne a publié une balance commerciale excédentaire de 17,8 Mds€ pour le mois d'octobre. C'est mieux que pour le mois précédent (15,4 Mds€) et mieux que le consensus (17,2 Mds€). Mardi, nous serons particulièrement attentifs à l'indicateur ZEW allemand qui reflète l'optimisme des investisseurs. Il était de 52,3 au mois de septembre, les analystes estiment qu'il devrait être de 43,3 au mois d'octobre (la faute au COVID). Mercredi se tiendra le forum des banques centrales organisé par la BCE. Jeudi, il conviendra d'être attentif à la publication des chiffres de l'inflation allemande qui donnera une bonne indication quant à savoir si la zone euro subit une pression déflationniste. Le même jour, les chiffres sur la production industrielle en zone euro seront publiés. Vendredi enfin, place aux chiffres de l'inflation en France et à la publication du PIB en zone euro.

