La Minute Macro : La Chine est solide mais la Covid pourrait avoir le dernier mot

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Alors que l’Europe durcit sa politique sanitaire, la Chine affiche un rebond qui en ferait pâlir plus d’un. L’indicateur européen de la production industrielle et l’indice des prix à la production américain permettront de prendre la température. Les publications de Wells Fargo et de Bank of America donneront de bonnes indications sur la soutenabilité des dettes des entreprises Américaines. Notons aussi que les pays de l’OPEP+ essayent de s’entendre sur une réduction de la production après l’annonce pessimiste de l’AIE qui considère que la demande restera faible au moins jusqu’en 2023. Dynamisme économique de la Chine La Chine, qui a été touchée avant tout le monde par la pandémie de COVID-19, tire son épingle du jeu. L’augmentation de la demande renforce le rebond de son économie. En effet, elle bénéficie d’une hausse de la demande extérieure et intérieure. Les voyages intérieurs ont largement contribué au regain de dynamisme de la demande locale et ce alors que la Chine profitait des huits jours chômés de la “semaine dorée”. La république populaire n’est toutefois pas immunisée contre l’incertitude étant donné qu’une résurgence de la pandémie n’est pas à exclure. Quid de l’accélération de cette dernière en Occident et de ses effets sur la demande extérieure ? Néanmoins, Xi-Jinping, en bon guide, réussit à faire passer son message, chose que n’arrivent pas à faire les démocraties libérales. Il annonce que “la Chine n'arrêtera pas les réformes et l'ouverture du pays, mais qu'elle doit s'en tenir à une réforme structurelle de l'offre et s'appuyer davantage sur son économie intérieure”. Europe L’Europe se débat avec le Brexit et la recrudescence des cas de Covid qui charrie derrière eux son lot de mesures nuisibles pour l’économie. Concernant le Brexit c’est très clair, l'hypothèse d’un no deal devient de plus en plus probable. Bojo et la Présidente de la commission Européenne s’accusant mutuellement de blocage. Il doivent s’entretenir aujourd’hui mais cela promet d’être laborieux. L’Allemagne a annoncé un couvre-feu à Berlin, Francfort et Cologne. En France, on devrait aussi se diriger vers ce genre de mesures. Le Président Macron sera interrogé en direct à ce sujet à partir de 19h55. L’OMC (Organisation Mondiale du Commerce) a autorisé l’Union Européenne à imposer des taxes douanières d’un montant de 4 milliards de dollars sur les produits américains. Tout le monde se retrouve donc subventionné illégalement, comme chacun le sait pertinemment depuis des années. Qui sifflera la fin de la récré ? Demande mondiale de pétrole L’AIE est pessimiste quant-à l’évolution de la demande mondiale de pétrole. Même avec les hypothèses les plus favorables (fin de la pandémie de COVID ici et maintenant), elle ne prévoit pas que la demande revienne à son niveau pré-covid avant 2023. C’est dans ce contexte que Mohammed Bin Salman s’est entretenu avec le président de la fédération de Russie afin de faire pression sur les pays de l’OPEP+ pour qu’ils réduisent la production afin de faire monter les prix. à suivre aujourd’hui Hier, JPMorgan et CitiGroup ont publié des résultats du troisième trimestre meilleurs que prévu, mais sans vraiment convaincre. La hausse des activités de trading a contribué à ces bons résultats. De plus, le rythme des provisions pour créances douteuses a ralenti pour les deux banques. CitiGroup affiche 2.26 milliards de charges contre 7 milliards lors de l’exercice précédent. Aujourd’hui Wells Fargo et Bank of America publieront à leur tour. Si leur rythme de provisions pour créances douteuses est comparable, cela pourrait être de bon augure pour la suite. Toutefois, il faudra combiner ces informations avec l’indicateur Européen de la production industrielle (0.7 % légèrement inférieur au consensus 0.8 %) et l’indice des prix à la production Américain et ne pas surévaluer ces résultats.

Eliot Reboul © Zonebourse.com 2020

