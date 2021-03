La Minute Macro : Le nucléaire for Ever Green ?

Insurrection Djiadiste au Mozambique, le chantier de Total suspendu

Le géant pétrolier, qui venait d’annoncer la reprise du chantier de son projet de GNL au Mozambique, a déclaré dans le week-end suspendre à nouveau le chantier alors que les mesures de sécurité avaient été renforcées. En effet, selon Reuters, dans la semaine plusieurs attaques ont visé Palma, une ville de la province de Cabo Delgado, liées a une insuréction djihadiste. Et des milliers de civils ont fui la région. Ce projet de 17 milliards d’euros, est le plus gros actuellement en cours en Afrique. La mise en activité devait être prévue pour 2024, avec une capacité de production totale de 13,1 millions de tonnes de GNL par an.

Nucléaire : Vert ou pas Vert ?

Doit-on considérer le nucléaire comme un investissement durable pour l’environnement ? C’est la question qui se pose actuellement au sein de l’Union Européenne. Les experts de Bruxelles étaient déjà partagés sur la question l’année dernière, entre le fait que le nucléaire produise peu de CO2 et la dangerosité des déchets qui en découle. Reuters a eu accès à la première ébauche du rapport fait par le centre commun de recherche, qui est censé délibérer sur la question. Le rapport penche pour accorder l'étiquette verte au nucléaire. Deux comités d'experts doivent d'abord vérifier les conclusions de ce rapport.

Déblocage du Canal de Suez

Le porte-conteneurs Ever Given, qui bloquait jusqu'à présent sur toute la largeur le canal de Suez, vient d'être remis à flot ce lundi d'après le dernier post sur Twitter de l'entreprise Inch Cape Shipping Services. Au moins une douzaine de remorqueurs et des dragues pour aspirer le sable sous le navire ont été mobilisés dans les opérations. Pour rappel, le transporteur géant de la compagnie Evergreen s'était échoué mardi dernier avec à son bord 18.300 conteneurs. 12% du trafic commercial mondial transite par le canal de Suez. De nombreux bateaux ont dû faire le tour de l'Afrique par le Cap de Bonne-Espérance tandis que quelques 400 autres navires étaient encore bloqués dimanche dans les eaux du canal. Il faudra encore un peu de temps pour finaliser la reprise du trafic.

L'Ever Given en diagonale sur le Canal de Suez

Air-France en passe de signer un accord avec la commission européenne

En 2020 et au premier trimestre 2021, la pandémie de COVID-19 a mis certaines entreprises en très grandes difficultés. C’est le cas notamment des sociétés de transport aérien, au premier rang desquelles Air France-KLM. Le ministre de l’économie des finances et de la relance Bruno Le Maire a déclaré qu’un accord est sur le point d’être conclu avec la commission européenne pour une nouvelle aide publique à Air France. Si l’accord n’est pas encore signé, il a affirmé que c'est une “affaire de jours”, le nœud du problème étant de “maintenir une concurrence loyale entre Air France et les autres compagnies”. Pour ce faire, il faut encore que la compagnie aérienne fournisse quelques contreparties.

L’augmentation du prix du carbone un facteur inflationniste structurel

Nous avons vu la semaine dernière que Patrick Artus, directeur des études et de la recherche chez Natixis, ne voyait pas de pression inflationniste à court terme aux Etats-Unis et dans les pays développés. En effet, l'excès d’épargne devrait se porter sur la demande extérieure et accentuer le déficit et de fait contenir l’inflation. L’inflation ne devrait pas non plus venir du côté des salaires. En revanche, si à court terme, elle pourrait ne pas faire son retour, il n’en demeure pas moins que certains facteurs structurels des économies développées pourraient favoriser un retour de l’inflation à moyen terme. La transition écologique en cours pourrait en être un déterminant important. C’est ce qu’affirme Sebastian Paris Horvitz, Stratégiste marché chez LBPAM. La hausse rapide des prix du carbone sur le marché des prix d’émission se répercutera probablement dans les prix.

Source : LBPAM