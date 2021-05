La Minute Macro : Le rebond attendu du tourisme

Le secteur du tourisme va peut-être connaître le plus important rebond de son histoire

C'est en tout cas le pari de Brian Chesky, le PDG d’Airbnb, qui vient de dévoiler une refonte de sa plateforme, "la plus complète de ses douze dernières années" selon ses dires. Airbnb souhaite améliorer sa rentabilité. Ils ont dû se séparer d'un quart de leurs salariés (1900 personnes). La société s’est également recentrée sur le cœur de son activité, l'hébergement entre particuliers. Après 14 mois d’arrêt de l’activité, Airbnb a mieux rebondi que ses concurrents directs. Cela rationaliste un peu la valorisation extrême de son cours de bourse. Le secteur du tourisme devrait connaître un fort rebond à l’été 2021. La volonté de voyager se fait de plus en plus palpable. L’effet “yoyo” des confinements-déconfinements successifs devrait laisser place à une fenêtre de voyage plus large, permettant aux touristes d’assouvir leurs envies d’exotisme.

Une récente enquête publiée par l'OMT, auprès d'un panel d'experts du tourisme et du voyage, indique que 50% des experts planchent sur un rebond du tourisme international en 2022, les experts européens sont plus optimistes et visent un rebond du tourisme sur le 3ème trimestre de 2021.

Source : OMT et WesternUnion

La thèse de la sortie potentielle du virus d'un laboratoire chinois de nouveau sur devant de la scène

La théorie, jugée complotiste au départ, sur la possible sortie du virus de Sars-coV-2 d'un laboratoire de Wuhan en Chine prend de plus en plus de crédit dans la communauté scientifique. Wall Street Journal a publié cette semaine un article allant dans ce sens en mentionnant une note des services secrets américains selon laquelle trois chercheurs de l'institut de virologie de Wuhan ont été hospitalisés en Novembre 2019, soit un mois avant l'annonce officielle de la découverte du virus par la Chine. De nombreux pays ont encouragé l'OMS à continuer son enquête pour dévoiler la vérité sur ce sujet.

Le Covid-19 coûtera plus que prévu à la Sécurité Sociale

Les variants successifs ont engendré des coûts supplémentaires dans le budget prévu initialement. La révision de ce budget est passé de 4,3 milliards d’euros fin 2020 à 10 milliards en 2021 d’après les prévisions du directeur de la Sécurité Sociale. Une nouvelle vague engendrerait des frais supplémentaires qui n’ont d’ailleurs pas été pris en compte dans ses anticipations. Le comité d’alerte sur l’évolution des dépenses d’assurance maladie avait averti en avril du “risque sérieux” de dérapage budgétaire.

L’accord-cadre est rejeté par la Suisse

Après de nombreuses années de négociation autour de l’accord-cadre, qui avait pour but de stabiliser et dynamiser les relations entre la Suisse et l’Union Européenne, le Conseil fédéral helvète a décidé de ne pas donner suite. Trois points posent problème : les aides d’Etat, la libre circulation des personnes et le niveau de salaires. La Commission Européenne s’annonçait prête à assouplir certains points, et estime que sans cet accord-cadre, les accords bilatéraux vieilliront. La Suisse va donc perdre petit à petit des privilèges tels que la connexion au système européen, la protection des données pour le commerce en ligne ou encore les voies de chemins de fer qui étaient intégrés à l’Europe du rail. L’Union Européenne est le premier partenaire commercial de la Suisse, occupant 50% des échanges. De son côté, la Suisse est le quatrième partenaire de l’UE, représentant environ 6% des échanges.