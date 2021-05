Hausse des salaires pour attirer les travailleurs

Nous l’avions évoqué la semaine dernière dans La Minute Macro : le taux de chômage est à un niveau de 6% aux Etats-Unis ce qui n’empêche pas les employeurs de se plaindre d’une pénurie de main d'œuvre. Plusieurs hypothèses avaient été évoquées comme le fait que les parents ne peuvent pas faire garder leurs enfants ou encore, que l’Etat, avec les aides qu’il fournit, encourage les chômeurs à rester en dehors du marché du travail. Tout cela devrait changer, puisque les grandes enseignes telles que McDonalds ou Amazon.com vont rehausser les salaires pour attirer de nouveau les travailleurs. Les Etats quant à eux, réduisent ou suppriment peu à peu les aides qu’ils avaient maintenues jusque-là. C’est ainsi, qu’environ 600 000 personnes vont perdre leurs allocations chômage, d’après une analyste d’Oxford Economics. D’autres, à l’image du secrétaire aux Transports, pensent que le marché du travail n’aura pas la capacité d’éponger une telle vague de personnes en recherche d'emploi.

Cette guerre des salaires engagée par les grands groupes alimente l’environnement inflationniste actuel. En effet, la hausse des prix des matières premières fait pression sur les prix finaux. Dans le même temps, les tensions sur le marché du travail amène à une hausse des salaires, et donc de la consommation par anticipation d’une hausse des prix.

Pourquoi Elon Musk fait volte-face sur le bitcoin ?

Alors qu’Elon Musk annonçait que Tesla suspendait les achats de voiture en bitcoins hier, il est légitime de se demander la raison. Son annonce porte sur la pollution de cette crypto-monnaie, pollution qui ne date pas d’hier, mais il n’a pour autant pas vendu les bitcoins que son entreprise possédait. Il ne semble donc pas s’agir de spéculation, car il a fait baisser le cours d’un actif dans lequel il est encore investi. En revanche, le bitcoin venait entacher l’image d’écologiste engagé qu’il se donne, à travers notamment sa fondation consacrée en partie aux énergies renouvelables. Selon Reuters, Tesla chercherait à faire son entrée sur le marché américain des crédits renouvelables, et tirerait profit des avantages de l’objectif neutre en carbone à horizon 2050. D’après cette même source, Tesla aurait d’ailleurs déjà déposé une demande à l’Agence pour la protection de l’environnement, sur la production d’électricité et des crédits renouvelables.

Source : cbeci.org

Réindustrialisation à reculons

Réindustrialiser les territoires abandonnés par les entreprises qui les ont quittés ou qui n'y ont jamais mis les pieds est une incantation politique à la mode. Le cas de Taiwan Semiconductor Manufacturing illustre assez bien la compétition actuelle entre Etats. TSMC est le plus gros fondeur du monde, c’est-à-dire un industriel qui se situe tout en haut de la pyramide de production d'une multitude de circuits imprimés utilisés partout dans le monde. Ses investissements se chiffrent en dizaines de milliards de dollars. Les Etats-Unis sont parvenus à le convaincre d'installer un nouveau complexe – il pourrait compter jusqu'à 6 usines – dans l'Arizona, en échange de conditions d'accueil très favorables. L'Europe aimerait aussi attirer le taiwanais dans ses filets. Bruxelles a discuté avec la responsable de l'entreprise pour l'Europe, jugeant les échanges constructifs. Mais une source bien informée a laissé entendre que les discussions s'étaient très mal passées. En tout état de cause, le fondeur serait seulement prêt à étudier l'installation d'une unité de production dédiée à l'automobile, qui nécessite des technologies moins pointues.

Mais même la nouvelle implantation aux Etats-Unis, qui a lieu au plus près des meilleurs clients du groupe, ne se fait pas sans friction : le fondateur de TSMC, Morris Chang, a d'ores et déjà indiqué redouter une main d'œuvre trop réduite et un "engagement professionnel" qui laisse à désirer par rapport aux industrieux travailleurs de Taiwan. "Des subventions de court terme ne permettent pas de gommer les désagréments opérationnels de long terme", a-t-il lancé. Le rapatriement de capacités de fonderie en occident n'est pas gagné.

Les 20 plus grosses capitalisations de l’univers des semiconducteurs (Source Zonebourse)

Une nouvelle enquête sur l'origine du coronavirus ?

D’après un article de ScienceMag nous pouvions lire ce matin que les origines du Coronavirus restaient encore très floues. L’OMS, qui a enquêté en coopération avec la Chine, avait publié un rapport soutenant que l’hypothèse la plus probable était la transmission par un intermédiaire animal. Cependant l’article met en exergue que l’hypothèse d’une fuite en laboratoire n’a pas été étudiée avec la même rigueur, puisque seules 4 pages sur les 313 du rapport la concerne. Une enquête approfondie et indépendante serait soutenue par le directeur de l’OMS, les Etats-Unis et l’Union européenne, toujours selon Science.

Le virus apparu en Chine en décembre 2019, a tué plus de 3 millions de personnes à travers le monde.

Source : Gisanddata.com

Statistiques du jour

Aujourd’hui, trois statistiques américaines importantes sont attendues. Tout d’abord, les ventes de détail, qui avaient bondi le mois dernier (9.8%) attendent une plus faible augmentation d’après le consensus (1.0%). On attend également les chiffres de la production industrielle, en hausse de 0.9% selon les analystes, contre 1.4% précédemment. Enfin, la confiance des consommateurs, toujours aux Etats-Unis, semble être en légère hausse d’après le consensus, passant de 88.3 à 90.2 ce mois-ci. Ces statistiques seront publiées entre 14h30 et 16h, et seront disponibles dans la rubrique Analyses > Briefings quotidiens.