La Minute Macro : Mini-crédits et maxi-discours

Le discours de la FED hier soir

Le discours toujours très surveillé de la FED hier soir a été comme à son habitude sans grande surprise. La FED n’a donné aucun calendrier de fin de son soutien monétaire. Le gouverneur a rappelé qu’il restait encore 8 millions d’emplois à créer pour revenir à un niveau d’avant crise. L’objectif des 2% d’inflation est toujours en ligne de mire et la banque fédérale a tenu à rassurer que cela n’aurait pas d’impacts significatifs sur les taux à moyen terme.

Biden mesure la puissance de la Chine

Dans un discours prononcé hier soir, le président américain a parlé de "crise et d'opportunités". Il a tenu à rassurer sur la capacité des Etats-Unis a “reconstruire rapidement une nation forte”. Cependant, il a tenu à prévenir sur l’expansion grandissante de la Chine qui “ se rapproche rapidement”. Joe Biden a fait valoir que les plans de dépenses étaient nécessaires pour se maintenir au niveau de la Chine, que son administration considère comme un compétiteur stratégique majeur. Le président américain a indiqué qu'il avait passé beaucoup de temps à discuter avec le président chinois Xi Jinping et rappelle que son homologue est “déterminé à faire de la Chine la nation la plus importante et la plus conséquente du monde”.

D’après les prévisions du FMI, la Chine pourrait dépasser le PIB des Etats-Unis d’ici 2024 :

Source : Statista et FMI

Le danger des mini-crédits

Une étude de l’UFC-Que Choisir révèle des pratiques commerciales trompeuses de la part des banques et financières telles que Floa Bank, Cashper, Bling, Finfrog ou Lydia, proposant des prêts instantanés jusqu’à 1000€. Ces mini-crédits sont présentés comme une alternative aux frais de découvert et une bonne manière de gérer son budget. La plupart de ces prêts servent d’avance sur salaire et sont remboursés à la perception des revenus. Cependant, les frais annualisés sont cachés et les clients ne sont pas informés des risques de non-remboursement. De plus, les entreprises se tournent vers les plus précaires, notamment les CDD, les jeunes ou encore les fichés à la Banque de France. L’étude compare les frais réels de ces mini-crédits proposés par les différents acteurs. Il existe souvent deux formules : si le client patiente 14 jours avant de percevoir le versement, l’avance est gratuite ou les frais sont limités. En revanche, si les clients optent pour un versement immédiat (80% environ), les frais annualisés peuvent dépasser les 2000% !

Tarifs pour un prêt de 100€ sur une période de 1 à 3 mois, UFC-Que Choisir

La pénurie de semi-conducteurs impacte la production de Ford

Bien qu’ayant réalisé un bénéfice record au premier trimestre (3.3Mrd$ net, avec un CA en augmentation de 6%), le constructeur américain prévoit une baisse de sa production de l’ordre de 50% pour le second trimestre. La pénurie des semis se répercute sur les lignes de production, car ils sont devenus essentiels dans les nouveaux véhicules. Le fournisseur de semis Renesas pourrait commencer à écouler de nouveau ses produits ce semestre, mais Ford estime que la pénurie ne sera pas résolue avant 2022.

La Chine s'apprêterait à infliger une amende antitrust à Tencent

La Chine s'apprêterait à infliger une amende antitrust de 1,54 milliard de dollars à Tencent Holdings. D’après une source de Reuters, elle pourrait même forcer le groupe à céder sa division musique. Tencent avait déjà subi une première pression sur sa filiale China Literature pour ne pas avoir déclaré correctement des acquisitions en vue de son examen par l’autorité de la concurrence chinoise. Cette fois-ci, il s’agit de potentielles pratiques anticoncurrentielles réalisées par Tencent Music, sa filiale dans le domaine de la diffusion de musique en streaming. La Chine pourrait en faire une sanction exemplaire au même titre qu’Alibaba.