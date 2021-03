La Minute Macro : Prix du carbone et obligations High Yield

Le lobby pétrolier américain d’accord pour pricer le carbone

L’American Petroleum Institute (API) s’est déclaré favorable hier à l’idée de fixer un prix du carbone afin de ralentir le changement climatique. C’est une décision importante qui marque un tournant pour l’institution qui s’était jusqu’ici montrée rétive à toute action réglementaire visant à accélérer la transition écologique. L’organisation a ainsi déclaré dans un communiqué de presse “l’industrie approuve la tarification du carbone et soutient les politiques visant à libérer la technologie et l’innovation”. Et d’ajouter : “alors que notre industrie accélère ses efforts pour faire progresser les technologies révolutionnaires, réduire les émissions et produire des rapports transparents et cohérents sur le climat, nous demandons instamment aux législateurs de soutenir les politiques fondées sur le marché qui favorisent l'innovation, notamment la tarification du carbone.”

La paire EUR/USD perd du terrain suite aux mesures de restriction sanitaires

La paire EUR/USD se négocie ce matin en dessous de 1.18, aux alentours de ses niveaux les plus faibles depuis le mois de novembre dernier. Cet affaiblissement de la monnaie européenne est très largement dû aux inquiétudes grandissantes sur de nouvelles mesures de restriction pour lutter contre la pandémie de COVID. La lenteur des campagnes de vaccination n’arrange rien. Selon certains observateurs , cette baisse de la devise devrait continuer. Ainsi, Minori Uchida, responsable de la recherche sur les marchés mondiaux à la MUFG Bank à Tokyo. "L'euro a franchi la moyenne mobile de 200 jours, et c'est un signe clair qu'il va continuer à baisser".

La paire EUR/USD au plus bas depuis mi novembre

Source : zonebourse.com

Montant record pour les obligations High Yield

D’après le Financial Time, sur les 3 derniers mois, les entreprises américaines notées High Yield ont levé près de 140 Milliards de dollars sur le marché obligataire américain. En effet, les entreprises, même les plus risquées, ont profité d’un faible coût d’emprunt pour financer des investissements, se refinancer et même pour payer leurs actionnaires. C’est un record, c’est plus encore que le montant émis pendant le deuxième trimestre de 2020, où les entreprises devaient faire face aux prémices de la pandémie. D’après les données de Data Services, le marché des Junk bonds s'élève aujourd’hui à 1500 Milliards de dollars, soit 300 milliards de plus qu’au début de l’année 2020. Le journal britannique explique aussi que cela va stimuler les émissions futures, car il y aura davantage de dettes à refinancer.

Pour Patrick Artus, pas d’inflation à court terme aux Etats-Unis

Les marchés sont préoccupés par le retour potentiel de l’inflation à court terme. Des économistes de renom pensent ces craintes justifiées, c’est le cas de Larry Summers et Olivier Blanchard, qui soulignent les possibles pressions inflationnistes que pourraient occasionner les mesures de soutien budgétaire de l’administration Biden aux Etats-Unis. Patrick Artus n’est pas de cet avis. Dans une interview donnée sur Sicavonline, il rappelle que l’augmentation du coût du travail est le facteur déterminant de l’inflation. Or, le marché du travail américain n’a pas connu de réforme structurelle qui pourrait laisser présager d’une augmentation généralisée des salaires. Il rappelle à ce titre qu’il y a deux ans , les Etats-Unis connaissaient le plein emploi. Pour autant , il n’y a pas eu de poussée inflationniste à cette époque. De plus, les chiffres du chômage actuels seraient largement sous estimés, laissant présager d’un surplus d’offre de travail et d’une remontée longue vers un taux d’emploi normal. Enfin, il ajoute que les mesures budgétaires de soutien aux plus défavorisés ne se traduiront pas par une consommation massive de produits nationaux et donc par une augmentation des prix mais par un déficit extérieur accentué.