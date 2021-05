La Minute Macro : Ransomware, bitcoin et or

L’entreprise Colonial Pipeline a payé une rançon pour rien

Vendredi dernier, l’entreprise d’oléoducs a versé une rançon de 5 millions de dollars selon Bloomberg. Cette somme avait pour but de débloquer les systèmes, mais l’entreprise s’est finalement tournée vers la restauration des systèmes sur la base de sauvegardes. De plus, les serveurs du groupe de hackers Darkside ont été mis hors ligne. Espérons que la rançon servira au moins à ce que les données volées ne fuitent pas. Cette affaire nous aura montré l’importance de la cybersécurité, à l’heure où tous les systèmes sont connectés. L’activité de l’opérateur a été relancée et le cours du WTI semble s’être stabilisé.

Le bitcoin à nouveau bousculé par Elon Musk

Le bitcoin a enregistré un nouveau plus bas vers les 42 000 $, suite à un tweet du milliardaire américain. Alors que le compte @CryptoWhale a dit que les détenteurs de bitcoin vont se gifler lorsqu’ils comprendront que Tesla a vendu ses avoirs en bitcoin, Elon Musk a répondu simplement “En effet”. Plus tard, il a souhaité clarifier la situation en affirmant que son entreprise Tesla n’avait vendu aucun bitcoin. Le cours est remonté vers les 45 000 $, une baisse de 2% par rapport à la veille. Ce soubresaut s’est également répercuté sur les autres cryptos, en baisse ce matin.

L’or en hausse depuis deux semaines

Le cours de l’once d’or (GOLD) a fortement augmenté ces deux dernières semaines, passant de 1769 $ à 1852 $ ce matin, soit une hausse de 4.7%. On assiste à une dévaluation du dollar sur cette même période, l’USD/EUR perd 0.75%, l’USG/GBP perd 1.42%, et enfin la paire USD/CHF perd 1.11%. Les investisseurs se tournent donc naturellement vers l’or, censé les protéger de l’inflation, et cette demande en hausse amène à une hausse des cours.

Statistiques chinoises

En Chine, les statistiques tombées dans la nuit sont satisfaisantes au global : la production industrielle est en hausse de 9.8%, très proche des attentes du consensus qui misait sur 10%. Elle est en légère baisse depuis le mois dernier (14.1%). Les ventes de détail sont moins bonnes que les estimations, on parle de 17.7% contre les 25% attendus. Le mois dernier, ce chiffre était de 34.2%. Enfin, le taux de chômage est en baisse et s’établit à 5.1%, après un rebond du mois de mars vers les 5.5%.

Taux de chômage en Chine (estimations en orange), source : ForexFactory