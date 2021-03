La Minute Macro : Reprise économique, vaccins et Bitcoin

La France, l'Allemagne et la Russie souhaitent coopérer sur les vaccins

D'après un communiqué de l'Elysée hier soir, les trois dirigeants Emmanuel Macron, Angela Merkel et Vladimir Poutine ont discuté d'éventuelles coopérations sur les vaccins, notamment en fonction de l'avancement du vaccin russe Spoutnik V en cours d’examen par l'Agence Européenne du Médicament (EMA). Le sujet brûlant à propos du cas Alexeï Navalny, emprisonné depuis son retour à Moscou, a également été évoqué. Les dirigeants français et allemand ont exprimé leur souhait que "ses droits soient respectés et sa santé préservée".

L'OMS se plaint des restrictions du gouvernement chinois concernant l’enquête sur la pandémie

Tedros Adhanom Ghebreyesus, le directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), s'est plaint mardi des restrictions d'accès aux données imposées à ses inspecteurs par les autorités chinoises lors de leur séjour à Wuhan en janvier et février derniers pour enquêter sur les origines de la pandémie de COVID-19. Tedros a aussi déclaré que l'hypothèse d'un virus issu d'un laboratoire nécessitait de plus amples investigations "afin de parvenir à de plus robustes conclusions". 13 pays ont d’ailleurs signé une déclaration commune avec l'Union Européenne pour dénoncer le manque d'accès à des données jugées essentielles pour l'enquête.

Paypal autorise les paiement en Bitcoin

La société de paiement en ligne Paypal permet, dorénavant, à ses clients de payer en crypto-monnaies, pour l’instant limité au bitcoin, à l’ether et au litecoin. Les commerçants seront payés en monnaie fiduciaire, et c’est le géant américain qui se chargera de faire la conversion au taux actuel et sans frais supplémentaires. L’annonce de l’entreprise aux 380 millions d’utilisateurs fait avancer d'un grand pas la démocratisation des crypto actifs.

Seamlessly woven into the PayPal checkout flow, customers using Checkout with Crypto can check out safely and easily, quickly converting #Cryptocurrency holdings to US dollars at checkout, with clear conversion rates and no additional fees. — PayPal (@PayPal) March 30, 2021