La Chine renoue avec la croissance

La Chine a été la seule économie majeure à renouer avec la croissance en 2020. En effet, l'Empire du Milieu s'en sort avec une croissance de +2,3% pour 2020 et les prévisionnistes estiment celle de 2021 à +8,2%, là où le rebond de l'économie mondiale serait limité à +5,2%. Elle publiera d'ailleurs ce vendredi la première estimation de son PIB du 1er trimestre. Les économistes s'attendent à une croissance de 18,3% sur une année glissante. Aucun pays du G20 ne devrait afficher une performance comparable.

Source : Statista

Les salaires des PDG explosent

Alors que le taux de chômage a atteint un pic en 2020, le salaire des PDG a lui aussi marqué un pic en cette même année de pandémie de Covid-19. Selon une analyse du Wall Street Journal aux Etats-Unis, la rémunération moyenne des CEO des 300 plus grandes entreprises du pays a atteint un record à 13,7 millions de dollars annuel, soit une augmentation de 7% par rapport à 2019. En effet, cette augmentation résulte principalement de la hausse des marchés actions puisqu'une grande partie des hauts dirigeants reçoivent une rémunération et/ou des primes de performance sous formes d'actions.

Semi-conducteurs : une pénurie qui déstabilise l'industrie mondiale

Les fabricants de puces ont fait face à une hausse soudaine de la demande pour équiper des produits électroniques. Ordinateurs ou consoles de jeux sont en effet très prisés dans le contexte de la pandémie de Covid-19, qui a accéléré l'essor du télétravail et des loisirs à la maison. Or le marché des semi-conducteurs était déjà sous pression du fait de la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine. Certains acteurs, comme le géant Huawei, ont fait des stocks importants l'an dernier pour limiter les effets des sanctions. "Cette sur-demande devrait se calmer d'ici six à neuf mois car on devrait revenir à des activités plus normales au niveau automobile, des ordinateurs, etc. Mais cela va juste s'atténuer, cela ne va pas disparaître", prévient Jean-Christophe Eloy, PDG du cabinet Yole Développement, spécialisé dans les semi-conducteurs.

Les Etats-Unis envisagent des versements à l’Amérique centrale pour juguler la migration

Au cours des derniers mois, il y a eu une augmentation constante des migrations entre le Mexique et les Etats-Unis. En mars, ce chiffre était le plus élevé depuis 2001. Les Etats-Unis envisagent un transfert d’argent vers le Guatemala, le Honduras et le Salvador, mais également l’envoi de vaccins contre la COVID-19. Roberta Jacobson, la coordinatrice de la Maison Blanche pour la frontière méridionale, n’a pas donné d’explications sur ce programme, précisant toutefois que les Etats-Unis ne distribueront pas d’argent ou de chèques aux personnes. Elle a également dit que la question des vaccins était distincte de celle de l’immigration. Le budget annuel demandé au Congrès est de 861 M$, contre 500 M$ l’année précédente. L’idée de transfert en espèces est controversée car il y a des millions de personnes sans emploi aux Etats-Unis, qui souhaiteraient obtenir des aides similaires.