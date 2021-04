La Minute Macro : Semis, OPEP+ et indices américains

L’UE veut doubler sa capacité de production de semi-conducteurs

La Commission européenne veut constituer une alliance entre les industriels et des chercheurs, pour créer une filière de composants électroniques. L’UE est dépendante de l’Asie pour les semi-conducteurs : la pénurie actuelle impacte fortement les lignes de production automobiles. L’ambition est de doubler la production actuelle de semi-conducteurs, afin de représenter 20% du marché mondial.

«Nous sommes en train de finaliser les discussions avec NXP, Infineon, STMicroelectronics, Bosch, Siemens, ASML. Avec les chercheurs du CEA-Leti en France, de l'institut Fraunhofer en Allemagne ou l'IMEC en Belgique et aux Pays-Bas», précise le Commissaire européen Thierry Breton dans Les Échos.

L'OPEP+ laisse les projections de quotas de production pour trois mois

Le retour de l’offre de pétrole brut sur le marché se fera progressivement. Les pays membres de l’OPEP+ sont satisfaits par la stabilité des cours, et les pays producteurs ouvriront le robinet d’or noir à partir de mai. Le but de cette manœuvre est de ne pas inonder le marché, qui ne pourra pas absorber de grandes quantités du fait de la situation économique actuelle. Le prochain sommet aura lieu début juin.

Bilan des 100 jours au pouvoir de Joe Biden

Le successeur de Donald Trump n’a pas perdu de temps depuis le début de son mandat. En arrivant au pouvoir, il a d’abord commencé par calmer les tensions créées par l’invasion du Capitole. Concernant le COVID, il a mené une campagne de vaccination massive et a fait un plan de relance de 1.900Md$, permettant au pays d’entreprendre une reprise économique. Le nouveau président compte également améliorer les infrastructures sur la durée, comme les énergies propres et les transports propres. La politique des grands travaux devrait faire exploser la dette publique, qui représentait 98% du PIB en 2020 et est attendue à 130% cette année. Pour finir, les sujets tels que l’immigration ou la santé viennent nuancer cette embellie.

Divergence significative entre les indices américains

Une divergence significative s'est développée entre l'indice S&P 500 par rapport au Nasdaq et l’indice dédié aux petites capitalisations (Le Russell 2000). Alors que l'écart du S&P est le plus élevé depuis mai dernier, celui du Nasdaq et du Russell est le plus faible depuis 6 mois. Ces dernières semaines, on observe une légère baisse sur le Nasdaq et sur l’indice des petites capitalisations, et cette baisse risque de continuer d'après les analystes de Bear Traps.

Selon SentimentTrader, plus de 85 % des actions du S&P 500 étaient au-dessus de leur moyenne à 50 jours, tandis que moins de 50 % des actions du Nasdaq Composite et du Russell 2000 étaient au-dessus de leur moyenne à 50 jours. Cela ne s'était jamais produit auparavant, souligne le Bear Traps Report dans sa dernière fournée, disponible ici.

Source : Bloomberg