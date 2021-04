La Minute Macro : Télétravail aux Caraïbes et inflation

Inflation aux Etats-Unis, à quoi doit-on s’attendre ?

Les Etats-Unis vont publier les chiffres de l’inflation du mois de mars aujourd’hui. Le consensus s'attend à une hausse de 0,5%, dont 0,2% d’inflation core. L’inflation annualisée sur 3 mois serait donc de plus de 4%, et celle sur 6 mois, d’environ 2,6%, selon les estimations d’ING Think.

L’inflation cible de la Fed est de 2%, mais les prix vont probablement accélérer plus fortement dans les semaines et les mois à venir. Cela pourrait donc conduire la Fed à adapter sa politique plus rapidement que prévu, peut-être avant la fin 2022.

Pour rappel :

Source : US Bureau of Labor Statistics

Fed : diminution des rachats d’actifs à 80% de vaccination ?

Dans une interview sur Bloomberg, James Bullard, le président de la Fed de Saint Louis, a déclaré qu’un taux de vaccination de la population américaine de 80% pourrait être considéré comme un indicateur de fin de crise, et donc un signal pour entamer une diminution des rachats d’actifs.

"Lorsque vous commencerez à atteindre 75 % ou 80 % de personnes vaccinées et que les CDC commenceront à donner des messages plus encourageants, indiquant que nous maîtrisons mieux la situation, et qu'ils commenceront à assouplir certaines de leurs directives, je pense que l'ensemble de l'économie gagnera en confiance", a-t-il indiqué lundi.

D’après Bloomberg, le taux de vaccination actuel atteint 36% (aux USA). Cependant le CDC demande aux américains de continuer à prendre leurs précautions. Le nombre de cas est toujours en hausse, notamment dans l’Etat du Michigan.

Le taux de vaccination des pays au 6 avril 2021 :

Evolution taux de vaccination ; Source : ourworldindata.org

Télétravail, soleil et exonération d’impôts

La pandémie et la crise qui en a découlé ont mis à mal le tourisme. Les pays les plus touchés ont dû innover pour compenser l’impact économique que cela a causé. C’est en ce sens que Hawaï, l’île Maurice, le Costa Rica ou encore la Géorgie proposent des certificats de résidence d’un an. Ce sésame permet de s’installer un an sur le sol du pays en question, si l’on prouve que l’on travaille à distance pour une entreprise étrangère. Un plan intéressant pour profiter de la légèreté fiscale de certains territoires comme les Bermudes ? L’article du Monde nous interpelle sur le fait que, la présence des “nomades numériques” ne va pas combler la présence des touristes disparus, mais permet de soutenir les commerces locaux. Seul bémol, pour certains cas, il y un seuil de salaire minimum. Pour Dubaï par exemple, il faut gagner au moins 4200 euros par mois.

Balance commerciale chinoise et PIB UK

Dans la famille statistiques macroéconomiques, je demande la balance commerciale chinoise pour le mois de Mars. Elle s’est établie à près de 14 milliards de dollars contre 100 milliards le mois précédent, le consensus s'étant établi à 50 milliards.

Une baisse de l'excédent commercial en partie due à l’augmentation des importations, +38% en mars sur un an.

Evolution balance commerciale chine (USD) ; Source : Forexfactory.com

Du côté du Royaume-Unis, le PIB en variation mensuel s'établit +0,4%, un peu moins bien que ce qui était attendu (+0,5%). Un chiffre qui devrait vite progresser avec la réouverture des commerces, et l’utilisation de l’épargne accumulée par les consommateurs.

Evolution PIB UK semestriellement (2000-2021) ; Source : ONS.uk