La Minute Macro : Ça coince à Suez, pour les gros avions et pour le secret bancaire

Les avions long-courriers n'intéressent plus les compagnies aériennes

La pandémie n'a peut-être été qu'un catalyseur d'une tendance de fond déjà présente. Les gros porteurs sortent peu à peu des radars, pénalisés par la crise sanitaire. Selon Guillaume Hue, consultant chez Archery Strategy Consulting, cité par Le Monde, ces avions sont "trop gros, trop chers, trop difficiles à remplir et trop gourmands en kérosène". Le long-courrier est "le segment de marché qui reprendra le plus lentement après la pandémie" précise Hue avant d'ajouter que "le coronavirus a donné le coup de grâce aux quadrimoteurs" tels que l'A380 d'Airbus ou le B747 de The Boeing Company. D'après l'étude du cabinet, la crise va s'éterniser pour les gros porteurs, qui ne devraient pas retrouver leur pleine activité avant 2026-2027.

Long-courrier de la compagnie Singapore Airlines

Un rapport de l’autorité des marchés financiers britanniques alerte sur la prise de risque de la nouvelle génération d’investisseurs

La Financial Conduct Authority s’inquiète de cette tendance qu’ont les nouveaux investisseurs à s’exposer à d'énormes risques, parfois avec effet de levier. D’après le rapport, 59% de ces nouveaux investisseurs estiment que s'ils subissent une grosse perte cela aurait un impact sur leur niveau de vie actuel ou futur. La FCA met aussi en garde contre les publicités sur des produits financiers risqués. L’article d’AWP sur le sujet, nous rappelle aussi que les applications de trading qui se développent de plus en plus rendant les marchés facilement accessibles et les influenceurs qui émergent des réseaux sociaux accentuent cette prise de risque. Nous en parlions déjà en début de semaine dans cette même chronique.

Our new research findings reveal there is a new, younger, more diverse group of consumers getting involved in higher risk investmentshttps://t.co/dcgWfQ8oJr — Financial Conduct Authority (@TheFCA) March 23, 2021 Un porte-conteneur échoué en plein milieu du canal de Suez Le porte-conteneurs Ever Given, long de 400m et d’une capacité de 20 000 conteneurs équivalent 20 pieds, s'est échoué en plein milieu du canal de Suez mardi, occasionnant un ralentissement du trafic. Le navire loué par la société taïwanaise Evergreen Marine aurait eu à faire face à des conditions météorologiques difficiles alors qu’il faisait route vers Rotterdam. De fortes rafales de vent l’auraient mis en travers de la voie navigable. Les informations tombent au compte goutte dans cette affaire mais cette version a été confirmée par un officiel Egyptien qui a souhaité rester anonyme (CNBC). Aucun marin ne serait blessé et aucune pollution ne serait à signaler. Sept remorqueurs ont dû intervenir pour venir en aide au porte-conteneurs. A l’heure actuelle l’émetteur AIS du bateau (Automatic Identification System) semble indiquer que le navire est toujours échoué en plein milieu du canal. Environ 12% du commerce mondial transite par le canal de Suez qui relie l’Europe à l’Asie. Le Porte-conteneurs Ever Given échoué en travers du canal de Suez

Source : marinetraffic.com

Coronavirus : En France la situation restera difficile pendant plusieurs semaines Le ministre de l’intérieur Gérald Darmanin a prévenu mercredi que la situation restera difficile sur le plan de la pandémie et ce encore pendant plusieurs semaines. Il a ainsi déclaré : " On a encore devant nous plusieurs semaines difficiles ", sur BFMTV et RMC, en précisant que " le COVID prend de nouveau une sorte d'expansion, c'est très inquiétant ". Il a toutefois essayé de rester optimiste en précisant que si les Français allaient encore devoir faire des efforts pendant encore quelques semaines, cela devrait déboucher sur un retour à la normale. Encore "quelques semaines d'effort et la vie redeviendra comme avant" selon lui.