Sale temps pour le marché automobile européen :

L’European Automobile Manufacturers Association (EAMA) a dévoilé le nombre de nouvelles immatriculations du mois de février. Les mesures de restrictions induites par la pandémie ont largement pesé sur l’industrie automobile puisque le mois de février 2021 est le moins bon depuis 2013. Le recul a été de 19.3% cette année. Les principaux marchés européen ont été touchés par la crise. L’Espagne a connu un recul annuel de ses ventes de plus de 44%, l’Allemagne voit ses ventes chuter de 25%, la France de près de 21% et l’Italie de plus de 13%.

Immatriculations de voitures particulières : -21,7% au cours des deux premiers mois de 2021 ; -19,3% en février

Source : European Automobile Manufacturers Association

Balance commerciale japonaise : repli des exportations Le Japon a subi un recul de ses exportations au mois de février à cause de l’affaiblissement de la demande aux Etats-Unis et en Chine. Selon les chiffres du ministère des Finances, les exportations ont reculé de 4.5% en glissement annuel, et de 4.7% en glissement mensuel. Masaaki Kuwahara, économiste principal chez Nomura Securities, a déclaré : "La croissance des exportations japonaises a probablement faibli ce trimestre, mais la tendance à la hausse reste intacte".