Eliot Reboul Analyste Suivre 13 Tous ses articles Passionné par l'histoire des idées politiques et la macro-économie, notre dernière recrue, Eliot Reboul, est un pur produit de Sciences Po Aix.

Bien que réservé, ce jeune analyste dévoile une appétence loquace pour les Large Caps, monde et Asie, et un appétit féroce pour l'analyse fondamentale des entreprises. La Minute Macro : fêlures américaines, karma chinois, salaires français 07/01/2021 | 11:51 Eliot Reboul 07/01/2021 | 11:51

Hier le capitole a été envahi par une foule d'aficionados de Donald Trump, qui avait, il faut bien le dire, largement contribué à mettre de l'huile sur le feu plus tôt dans la journée. Dirigeants et médias chinois se réjouissent de cet événement chaotique à Washington, jugeant qu'il constitue un juste retour des choses. En France, les salaires devraient augmenter mais de manière assez inégalitaire. Enfin, nous vous résumons brièvement ce qu'il ne fallait pas rater sur le plan de la pandémie hier. Etats Unis Hier les démocrates se sont offerts le contrôle du sénat en remportant deux élections partielles en Georgie. Joe Biden pourra donc conduire sa politique de manière RELATIVEMENT sereine. j'entends par là sans être systématiquement empêché par l'opposition républicaine. Car si sérénité il y a, elle ne dépassera pas l’intérieur feutré du congrès (hormis hier peut-être). La société Américaine apparaît effectivement morcelée et les tensions palpables. Pour preuve, les scènes surréalistes d’un capitole envahi par des supporters de Trump chauffés à blanc par ce dernier (quatre morts sont à déplorer). Il est évident que dans le cas d’espèce Donald Trump est responsable de cet événement dommageable pour la démocratie américaine et que, rétrospectivement sa mandature “musclée” n’a pas contribué à calmer les tensions qui tiraillent la société outre-Atlantique. Mais, la colère sourde de ses électeurs lui préexistait, et continuera d’exister après son départ. Si en théorie, le nouveau président Joe Biden devrait pouvoir conduire sa politique, fort de la majorité dans les deux chambres, la réalité du pouvoir devrait très vite le rattraper. Il ne pourra que décevoir, contraint de gouverner au centre. Ayant été porté aux plus hautes fonctions par des soutiens beaucoup plus à gauche que ce qu’il ne l’est lui-même, nous ne sommes pas à l'abri d'événements similaires à ceux d’hier s’il venait à satisfaire les revendications de la frange la plus extrême de son parti. En effet, si bon nombre de républicains conservateurs sont prêts à reconnaître la victoire d’un Joe Biden centriste, ils ne supporteraient probablement pas des décisions qu’ils jugeraient trop "gauchistes". Amy Porter : «Ce qu’a fait le président Trump est absolument scandaleux, il a semé le chaos et il a récolté la violence» pic.twitter.com/5OgT5Z5Jwi — CNEWS (@CNEWS) January 7, 2021 Les événements du capitole ? C’est le “karma” jugent le PC Chinois Les médias d’Etat Chinois jugent les scènes de chaos d’hier au capitol comme étant un retour de bâton bien mérité. Ce serait le Karma donc, et le médecin serait forcé d’avaler la pilule qu’il administre d’habitude au reste de la planète. Le PC Chinois se réjouit du désordre aux Etats-Unis. Le contexte actuel que certains se sont empressés d’appeler “nouvelle guerre froide”, explique en partie le cynisme affiché. Des Salaires qui augmentent, mais pas pour tout le monde Selon une enquête menée par le groupe Willis Tower Watson, les entreprises prévoient d’augmenter les salaires de 2.2% en France. Une bonne nouvelle a priori après une année 2020 où 23% des entreprises ont procédé à un gel des salaires. En 2021, seulement 9% des entreprises devraient maintenir les salaires au même niveau qu’en 2020. Toutefois, l’enquête ne manque pas de nuancer ce résultat agrégé en soulignant que ces augmentations dépendront largement du secteur d’activité des entreprises et des qualifications des employés concernés. Source : Willis Tower Watson Sans surprise, les entreprises qui ont été le plus impactées par les mesures de restriction (automobile, tourisme, construction et immobilier) prises suite à la pandémie de COVID-19 sont celles qui contribueront le moins à l’augmentation générale du niveau des salaires. “A l’inverse, les entreprises des secteurs finance, assurance, fintech et conseil au sens large se disent plus optimistes”. Autre fait notable révélé par cette enquête, “La crise COVID-19 et ses bouleversements sur les entreprises et sur les salariés marque désormais la fin des augmentations générales, du saupoudrage des budgets d’augmentations et le début de l’ère des augmentations individualisées et de la différenciation”. Sur le front de la pandémie UE : Hier, le vaccin de Moderna a obtenu l'approbation de l'Union européenne, offrant aux citoyens européens un autre outil pour surmonter l'urgence actuelle. Les livraisons commenceront la semaine prochaine, a déclaré Moderna. Royaume Uni : Hier, le Royaume-Uni a signalé 62 322 nouveaux cas de COVID-19, la plus forte augmentation quotidienne depuis le début des tests de masse, et 1 041 nouveaux décès, le plus grand nombre de décès depuis avril. Le nombre de personnes actuellement hospitalisées avec le COVID-19 est de 30 074, soit 39% de plus que le précédent pic du printemps dernier. Le 5 janvier, l'Angleterre est entrée dans une phase de fermeture nationale, d'une sévérité similaire à celle de la fermeture de mars-avril, avec la fermeture des écoles. La France a enregistré 25 379 nouveaux cas de contamination au COVID-19 (nombre de nouveaux cas enregistrés par un test positif). Pour ce qui concerne les lits de réanimation, ils sont occupés par 2 616 personnes contaminées par le COVID soit 51.5% de la totalité des places disponibles. Hier, 234 “patients COVID” ont été admis en réanimation.



