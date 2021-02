La Minute Macro : influenceurs de Bitcoin, plan de relance et libre-échange

Le rallye des crypto-monnaies se retrouve au centre d'un débat brûlant. Rarement dans l'histoire un actif n'avait autant partagé les foules entre les fans et les haters. Et dans ce débat, Cathie Wood semble avoir son mot à dire. Elle aura peut-être bientôt autant d'influence qu'Elon Musk sur les marchés financiers. Moins connue du grand public, elle a pourtant une influence notable sur le cours des actions en raison de la performance de ses ETF à gestion active ces dernières années et notamment en 2020 où son principal ETF ARKK Innovation a réalisé une performance de 152,52%. Donc quand Cathie Wood se dit confiante sur le Bitcoin, il monte. Elle a notamment déclaré sur Bloomberg “être très positive sur le Bitcoin, et très heureuse de voir une correction saine”. Suite à ses déclarations, le BTC a repris 7,2% hier.

Aux Etats-Unis, la chambre des représentants devrait voter vendredi en faveur du plan de relance de 1900 milliards de dollars, près de 15% du PIB, tant attendu. Faire approuver ce plan de soutien est une priorité pour le président Biden, qui en avait fait un élément phare de sa campagne. Selon les sondages, les américains seraient en faveur de ce plan de relance mais les républicains ne sont pas nécessairement prêts à le valider en l’état. Si le plan est adopté, il viendra s’ajouter à celui de 900 milliards de dollars adopté en décembre élevant la facture à 2800 milliards de dollars.

With millions of Americans unemployed and demanding relief to reopen schools and get people back to work, House Republican leadership is demanding its members vote against a bipartisan plan to help struggling Americans. https://t.co/JcHaM669bI https://t.co/O5FaYfGtjc