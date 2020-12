Charles Gregoire Analyste Suivre 4 Tous ses articles Du haut de son jeune âge, Charles Grégoire entretient déjà une inclination non dissimulée pour certains secteurs de la bourse : les matières premières d'abord, avec un goût particulièrement prononcé pour les contrats futures sur le pétrole, et les marchés actions asiatiques, car il regorgent de géants et licornes méconnus. Chez Zonebourse, cet optimiste s'occupe sans surprise du suivi des portefeuilles Asie, quand il ne s'emploie pas à décrire la macro. La Minute Macro : l’Argentine taxe ses riches, l’industrie de l’armement se porte bien 07/12/2020 | 11:40 Charles Gregoire 07/12/2020 | 11:40 Envoyer par e-mail :

Alors que l'Argentine vient de voter une nouvelle taxe visant les plus grandes fortunes pour faire face à la crise, l'industrie de l'armement a vu ses ventes augmenter en 2019. Dans le même temps, les exportations chinoises continuent leur progression et l'industrie allemande réaccélère. Une industrie mondiale de l'armement en pleine expansion La Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) a publié de nouvelles données concernant le marché de l'armement en 2019. Premièrement, le marché est en pleine expansion avec des ventes qui s'établissent à 361 milliards de dollars en 2019 soit 8,5% de plus que l'année précédente. De plus, l'hégémonie américaine existe toujours : 12 entreprises américaines figurent dans les 25 plus grandes entreprises mondiales, dont les 5 plus grands vendeurs qui totalisent à eux-seuls 166 milliards de dollars de vente. Néanmoins la SIPRI remarque une internationalisation de l'industrie avec la Chine qui représente 16% du marché (3 entreprises dans le top 10) ou l'Europe occidentale (18% du marché). Il est intéressant de noter que ces entreprises s'exportent de plus en plus à l'étranger. Elles sont en effet présentes dans 49 pays dont 17 sont des pays à revenus faibles ou intermédiaires comme l'indique Diego Lopes da Silva, chercheur auprès de l'institut suédoise. "Les pays du Sud, qui cherchent à développer leurs programmes de production d'armement, ont accueilli les entreprises d'armement étrangères comme un moyen de bénéficier des transferts de technologies". Airbus et Thales étant les grands vainqueurs de cette nouvelle demande avec une présence dans 24 pays, alors que les entreprises d'armement chinoises et russes se concentrent sur leur présence nationale. Classement des entreprises de l'armement par nombre de ventes en 2019 (Source : Sipri) Argentine : Nouvelle taxe pour les plus grandes fortunes Le gouvernement argentin a pris la décision de prélever un impôt exceptionnel pour permettre à l'État de continuer à soutenir l'économie du pays, très touchée par des mesures de restrictions en place depuis le début de la crise. Cette nouvelle imposition qui concerne près de 12 000 contribuables argentins permettrait au gouvernement de percevoir pas moins de 307 milliards de pesos soit 3,1 milliards d'euros. Dans le détail, tout contribuable possédant un capital de plus de 200 millions de pesos sera imposable. Néanmoins, cette taxe sera progressive, allant de 2 à 3,5% pour les biens détenus dans le pays et près de 5,25% pour ceux détenus à l'étranger. Ainsi, et comme le souligne l'économiste Magdalena Rua "c'est une taxe qui cherche à encourager le rapatriement d'actifs détenus à l'étranger et à stimuler les investissements en Argentine". Ce premier pas pourrait provoquer un changement de la politique fiscale du pays alors que les recettes fiscales ne représentent "que" 28% du PIB argentin contre 34% dans les pays de l'OCDE. De plus, le pays est empêtré dans une crise chronique qui ne fait que se renforcer avec 44% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté. Agenda économique du jour La Chine a vu ses exportations augmenter de 21,1% annuellement pour le mois de novembre alors que les économistes prévoyaient des exportations différées suite aux nouvelles mesures de restrictions imposées. Il n'en est rien, Thanksgiving et l'approche de Noël ont ravivé la flamme de la consommation. Toutefois, ce phénomène ne devrait pas durer. Selon ING Economics, la faible croissance des importations de seulement 4,5% par rapport à l'année précédente signifie que les exportations des mois à venir ont été réalisées en novembre.





L’industrie allemande se porte bien, merci pour elle. La production a augmenté de 3,2% en octobre par rapport au mois dernier alors que le consensus était de 2,3%. Le secteur industriel est le seul espoir pour éviter une nouvelle contraction de l’économie au quatrième trimestre. En bref Japon, France et USA procéderont à des exercices militaires en mai



La Bavière va durcir ses mesures contre le coronavirus



La France va créer un parc éolien de 1 GW au large de la Normandie



Le programme du prochain conseil européen des 10 et 11 décembre .

© Zonebourse.com 2020