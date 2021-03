Christa Wirthumer-Hoche, une haute représentante de l’EMA, a appelé les pays européens à s’abstenir d’utiliser le vaccin russe Sputnik V. Il faut selon elle que l’agence ait pu attester de son efficacité conformément aux règles en vigueur au sein de l’Union. Ces déclarations font suite à une procédure d’autorisation de mise sur le marché déclenchée par trois pays de l’UE (la Hongrie, la Slovaquie et la République Tchèque). Elle a déclaré : "Nous pourrons avoir Spoutnik V sur le marché à l'avenir lorsque les données appropriées auront été étudiées. L'examen en temps réel a désormais commencé à l'EMA" (Challenges).

La Société Générale estime que le niveau des taux de rendement obligataires se rapproche davantage de son scénario haussier que de son scénario de base. Ainsi, le Bund devrait atteindre 0% au troisième trimestre et 0.10% en fin d’année. Pour ce qui est du 10 ans américain, il devrait atteindre 2.00% à la saint Sylvestre.

La production industrielle allemande a reculé de manière inattendue en janvier, par rapport à décembre affectée par une nette baisse de l'activité dans le secteur de la construction en raison de conditions climatiques défavorables et l’automobile. L'industrie de la première économie européenne a reculé de 2,5% en janvier après avoir progressé de 1,9% en décembre, selon un chiffre nettement révisé à la hausse après une première estimation à 0%, a indiqué l'Office fédéral des statistiques Destatis.

Les économistes et analystes s'attendaient à une légère hausse entre 0,2%-0,5% de la production sur un mois et d'un recul annuel de 2,9%. Le recul de la production industrielle observé en janvier est dû au plongeon de 12% enregistré dans la construction mais également l’automobile. Depuis le début d'année, le secteur automobile souffre de la pénurie de semi-conducteurs.

Source : Destatis

Un possible accord sur les surtaxes douanières liées à Airbus / Boeing

Les Etats-Unis et l'Union européenne ont annoncé suspendre les surtaxes douanières liées à un conflit vieux de seize ans sur les aides publiques à l'aéronautique pour une période initiale de quatre mois. Ce compromis porte sur les surtaxes imposées depuis octobre 2019 par Washington sur quelque 7,5 milliards de dollars (6,3 milliards d'euros) d'exportations européennes vers les Etats-Unis, des produits alimentaires et des vins et spiritueux, et sur 4,5 milliards de dollars de produits américains à destination de l'UE. Ces sanctions avaient été autorisées au préalable par l’OMC. "C'est une excellente nouvelle pour les entreprises des deux côtés de l'Atlantique, et un signal très positif pour notre coopération économique dans les années à venir", a déclaré Ursula von der Leyen.

A Paris, le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, s'est lui aussi félicité de cet accord "Enfin, nous sortons de la guerre commerciale entre les Etats-Unis et l'Europe, qui ne fait que des perdants", a-t-il dit. "Je me réjouis pour nos viticulteurs français. Nous devons continuer sur la voie de la coopération pour trouver un accord définitif."