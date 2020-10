Eliot

La Minute Macro : le ZEW replonge, la Chine se porte bien

L'actualité d'aujourd'hui est marquée par des publications d'entreprises et notamment celles de JPMorgan et Citi qui afficheront leurs résultats avant l'ouverture de Wall Street. Pour ce qui est de l'économie de la Chine, elle montre des signes de robustesse et traverse bien la période d'incertitude actuelle. Les données macroéconomiques intéressantes du jour sont les chiffres sur l'emploi au Royaume-Uni, l'indice ZEW Allemand et le Core CPI des Etats-Unis. Hier, l'Agence Internationale de l'Energie a publié son rapport et elle est pessimiste concernant la demande de pétrole. Publication des banques Américaines avant l'ouverture La semaine sera ponctuée par la publication de nombreuses sociétés américaines et parmi elles d'importantes banques. Aujourd'hui, JPMorgan Chase et Citigroup ouvriront le bal. Si les activités de trading devraient normalement constituer des gains de CA importants, il conviendra d'être particulièrement attentif aux provisions pour pertes sur prêts. Le consensus s'attend à ce que les quatre plus grandes banques mettent de côté environ 10 milliards de dollars supplémentaires pour les créances douteuses. Une économie Chinoise qui se porte bien Après trois mois consécutifs d'augmentation de ses exportations, la Chine affiche un mois de septembre à +9.9 % en glissement annuel. Les importations augmentent aussi alors qu'elles avaient baissé en Juillet et en Août. Ces augmentations reflètent bien la reprise en cours en Chine, d'autant qu'elle affiche un excédent commercial de 37 milliards de dollars. Des indicateurs macroéconomiques importants Aujourd'hui nous seront particulièrement attentif à la publication des statistiques suivantes : 08h00 : Le taux de chômage au Royaume-Uni. Il est de 4.5%, supérieur au mois précédent (4.1%).

11h00 : Le ZEW Allemand mesure le niveau d'optimisme des investisseurs. Le consensus tablait sur 74.1, mais l'indice a largement déçu à 56.1 points. " La grosse euphorie constatée en août et en septembre a l'air de s'être évaporée. La récente vive hausse du nombre de cas de Covid-19 a accru l'incertitude sur les développements économiques futurs, comme a aussi pesé la perspective de voir le Royaume-Uni quitter l'UE sans accord ", commente l'institut allemand.

14h30 : le Core CPI en glissement mensuel des Etats Unis, (indice des prix à la consommation ajustés des prix de l'énergie et de l'alimentaire). On l'attend à 0.2%. Dans les pays de l'OCDE, le taux de chômage baisse en Août mais n'est pas revenu à son niveau de Février. Source OCDE L'AIE anticipe une baisse de la demande mondiale de pétrole L'Agence Internationale de l'Energie (AIE) est pessimiste sur l'avenir de la demande mondiale de pétrole. En effet, dans son rapport de mardi elle prévoit que cette année, la demande devrait être inférieure de 9.3 mb/j par rapport à 2019. Source : Agence Internationale de l'Energie Toujours selon L'AIE, la demande annuelle de pétrole ne se remettra pas de la pandémie de 2023 et ce en supposant que la pandémie s'arrête tout de suite. Si la pandémie n'était pas stoppée très vite, il faudra une décennie à la demande pour retrouver ses niveaux post COVID!

Eliot Reboul © Zonebourse.com 2020

