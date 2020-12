Eliot Reboul Analyste Suivre 11 Tous ses articles Passionné par l'histoire des idées politiques et la macro-économie, notre dernière recrue, Eliot Reboul, est un pur produit de Sciences Po Aix.

Bien que réservé, ce jeune analyste dévoile une appétence loquace pour les Large Caps, monde et Asie, et un appétit féroce pour l'analyse fondamentale des entreprises. La Minute Macro : les Etats-Unis attaquent les cryptos, l’UE se rapproche de la Chine 29/12/2020 | 12:15 Eliot Reboul 29/12/2020 | 12:15 Envoyer par e-mail :

Alors que le Bitcoin flambe depuis plusieurs semaines, c'est la soupe à la grimace pour le XRP de Ripple. La plateforme Coinbase a décidé de suspendre les échanges du token à partir du 19 janvier, après la procédure lancée par la SEC. De l'autre côté de l'Atlantique, l'UE serait sur le point de signer un traité sur les investissements avec la Chine, après sept ans de pourparlers laborieux. Crypto-monnaies : sale temps pour le XRP de Ripple Le gendarme américain de la bourse, la SEC, considère que la XRP de Ripple est un titre financier. Par conséquent, elle accuse la société d'avoir émis des titres sans se plier aux obligations réglementaires inhérentes à ce type de produit. Le CEO de l'entreprise, Brad Garlinghouse, affirme pour sa part que le XRP n'est pas un titre financier à proprement parler, mais bien une crypto-monnaie c'est-à-dire un simple moyen de paiement. Selon lui, les accusations du régulateur américain relèvent d'une attaque en règle contre la sphère des cryptos et l'innovation financière. La SEC le poursuit ainsi que Christian Larsen, son directeur général, pour enrichissement personnel. Today, the SEC voted to attack crypto. Chairman Jay Clayton - in his final act - is picking winners and trying to limit US innovation in the crypto industry to BTC and ETH. (1/3) https://t.co/r9bgT9Pcuu — Brad Garlinghouse (@bgarlinghouse) December 22, 2020 Les plateformes d'échanges de cryptos se désolidarise peu à peu : Après Bitstamp, c'est Coinbase qui confirme la suspension des transactions du TOKEN XRP sur sa plateforme. Néanmoins la suspension ne devrait être complète qu'à partir du 19 Janvier à 10h00. Pour l'heure, la plateforme Coinbase assure n'avoir limité les transactions qu'à partir de 14H30 hier. Coinbase fait part de sa décision alors qu'elle s'apprête à entrer en bourse. Elle a en effet annoncé avoir rempli le formulaire S-1 de la SEC (Securities and Exchange Commission). Chine-UE : un accord sur les investissements Depuis 2014, des pourparlers sont en cours entre l'UE et la Chine. Ils sont censés déboucher sur un traité sur les investissements entre les deux blocs. Si les discussions semblaient au point mort ces dernières années, butant notamment sur les questions sociales et relatives au droit du travail, la situation s'est peu à peu débloquée ces derniers mois compte tenu de la situation géopolitique tendue que la Chine entretient avec les Etats-Unis. Si cet accord aboutit, cela devrait conduire les entreprises du vieux continent à obtenir des conditions d'accès au marché Chinois plus avantageuses ainsi qu'une meilleure protection de leurs actifs. Et une source européenne proche du dossier de se féliciter : "Notre accès au marché sera bien meilleur, de même que la protection de nos investissements en Chine. Nous travaillons depuis des années à l'amélioration de l'accès au marché et les Chinois ont fait un grand pas en notre direction". Les deux camps espèrent sortir gagnants de cet accord. L'Union en obtenant un accès plus large au marché Chinois, mais aussi un cadre juridique sécurisé pour ses entreprises. La Chine quant-à-elle confirmerait sa capacité à négocier avec les pays occidentaux malgré les tentatives américaines d'isolement à son encontre. Les discussions pourraient se dénouer mercredi. Publication de l'indice Case-Shiller cet après midi L'indice Case-Shiller sera publié à 15h00. C'est un indicateur publié environ 60 jours après la fin de son mois de référence. L'indice mesure la valeur nominale du marché de l'immobilier résidentiel dans vingt régions métropolitaines des États-Unis. Établi par Standard & Poor's, il est un indicateur important de l'état du marché de l'immobilier résidentiel et, de manière plus générale, un bon indicateur de la santé économique des Etats-Unis. En effet, la vigueur du marché de l'immobilier résidentiel laisse présager d'une bonne dynamique des activités connexes, ainsi que d'une bonne situation financière des ménages. Il affichait 6.6% de croissance le 24 novembre par rapport au mois précédent. Le consensus estime que la livraison prévue cet après-midi devrait être supérieure de 7% à celle du mois dernier.

