Eliot Reboul Analyste Suivre 11 Tous ses articles Passionné par l'histoire des idées politiques et la macro-économie, notre dernière recrue, Eliot Reboul, est un pur produit de Sciences Po Aix.

La Minute Macro : marché auto moribond en Europe et BNS sur tous les fronts 17/12/2020 | 11:36 Eliot Reboul

Le marché de l'automobile européen a pâti des mesures prises par les gouvernements pour lutter contre la pandémie mondiale. L'association des Constructeurs Européens de l'Automobile a publié ses chiffres du mois de novembre ce matin. Le Trésor Américain a accusé la Suisse d'intervenir sur le marché des changes afin de maintenir le niveau du Franc Suisse bas pour favoriser ses exportations. La BNS a communiqué ses intentions concernant sa politique monétaire, la Banque d'Angleterre fera de même en début d'après-midi. Marché Auto Le marché Européen de l'automobile a beaucoup souffert cette année. Les mesures de confinement et de distanciation sociale prises par les gouvernements ont fortement impacté le secteur et pesé négativement sur la demande. En effet, l'ACEA (Association des Constructeurs Européens de l'Automobile) publie ses chiffres aujourd'hui et quatre des marchés clefs de l'Union affichent une réduction significative des immatriculations de voitures neuves en novembre. La France et l'Espagne sont les plus impactées avec respectivement une chute de 27.0% et 18.7% alors que l'Italie et l'Allemagne cumulent des pertes moins significatives (respectivement -8.3% et -3.0%). Depuis le mois de janvier, le marché auto a connu une contraction de 25.5% pour atteindre près de 9 millions de voitures vendues. Comparé à la même période en 2019, cela constitue une chute de près de 3 millions d'unités. Nouvelles immatriculations dans l'UE Source : ACEA La Suisse accusée de manipuler sa monnaie Hier, le département du trésor des Etats-Unis a formellement accusé la Suisse et le Vietnam de manipuler les cours de leurs devises. Pour pouvoir taxer des partenaires commerciaux de manipulation, le trésor a établi les trois critères suivant : Un excédent commercial bilatéral de 20 milliards de dollars sur une période de 12 mois. "Un excédent important de la balance courante, qui représente au moins 2 % du PIB sur une période de 12 mois."

“Des achats nets de devises étrangères sont effectués de manière répétée, au moins 6 mois sur 12, et ces achats nets s'élèvent à au moins 2 % du PIB d'une économie sur une période de 12 mois.”

Selon l’administration américaine, la Suisse remplit ces trois critères au cours des quatres trimestres allant jusqu’à juin 2020. Le Franc Suisse jouant le rôle de valeur refuge lorsque l’appétit pour le risque diminue et en période de forte volatilité, la Suisse a certainement pu éprouver des difficultés suite à une évaluation naturelle de sa monnaie, d’autant plus en période de taux négatifs. Cela aurait pu pousser sa banque centrale à prendre des mesures pour contrer cette tendance à l’appréciation de sa monnaie. "En aucun cas, la Suisse n'effectue de manipulations monétaires", a indiqué à l'AFP un porte-parole. La banque centrale continuera à intervenir sur le marché des changes, conformément à son mandat qui consiste en la stabilisation des prix à un niveau inférieur à 2%. Décisions Monétaires BNS et BoE La banque centrale suisse tenait par ailleurs sa dernière réunion 2020. La BNS maintiendra sa politique monétaire expansionniste afin de lutter contre les conséquences économiques de la pandémie. Elle maintient son taux directeur à -0.75%. Son taux d’intérêt appliqué aux avoirs à vue sera également maintenu à -0.75%. Elle a également réaffirmé qu’elle s’autorisait à intervenir sur le marché des changes étant donné le niveau élevé du Franc Suisse. Elle continuera également d’approvisionner le système bancaire en liquidités via des facilités de refinancement. La banque d’Angleterre délivrera ses intentions de politiques monétaires à 13h00. Elle devrait maintenir son programme de rachat d’obligations à 895 milliards de Livres. Elle l’avait déjà augmenté de 150 milliards le mois dernier. Son taux directeur devrait être maintenu au niveau historiquement bas de 0.1%. Et aussi La grève contre le projet de transformation d’EDF a occasionné une baisse de la production d'électricité nucléaire de 7.8 gigawatts, ce qui représente un peu moins de 12% de ses capacités disponibles. Le Parquet National Financier (PNF) a ouvert une enquête préliminaire contre le groupe Kering. Elle concerne les pratiques fiscales du groupe. Google et Facebook se voient encore accusés de pratiques anticoncurrentielles. Cette fois-ci, le Texas et neufs autres Etats Américains les accusent d’enfreindre la loi antitrust.



