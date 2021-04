La Minute Macro : Chute des cryptos, sacs de cash chez Wirecard et chancelière verte

Chute des Cryptos, hausse des impôts

Le Bitcoin et l'Ether ont chuté ce vendredi, ils perdent respectivement 5% et 14%. La cause serait les rumeurs selon lesquelles Joe Biden pourrait augmenter les impôts sur les plus-values. Cet impôt s’adresserait aux particuliers qui dépassent le million de dollars de revenu par an. Une taxe qui s'élèverait donc à près de 40%, soit près du double du montant actuel. Toujours selon les dires, les fonds récoltés seraient en priorité utilisés pour l’éducation.

Les Verts en tête des sondages en Allemagne

Selon une enquête d’opinion réalisée auprès de 1500 chefs d’entreprise allemands, Annalena Baerbock, la candidate des Verts, est pressentie pour devenir chancelière. Alors que les élections se tiendront fin septembre, les chefs d’entreprise seraient 26.5% à préférer la candidate des Verts, contre 16.2% pour Christian Lindner (parti Démocrates libres), 14.3% pour Armin Laschet (bloc conservateur) et 10.5% pour Olaf Scholz (social-démocrate). 32.5% des sondés sont indécis. Les conservateurs s’inquiètent de leurs chances de victoire après le retrait d’Angela Merkel, qui ne souhaite pas se lancer dans un cinquième mandat.

La candidate Annalena Baerbock promet un “nouveau départ” en priorisant les investissements dans l’éducation, le numérique et les technologies écologiques. C’est la première fois que les Verts tentent d’accéder à la chancellerie.

Les statistiques macroéconomiques du jour

L’indicateur PMI concernant les services Français fait mieux que les chiffres attendus à 50,4. Un signe qui montre que l’industrie est stable, pas d'extension ni de contraction. Concernant l'industrie manufacturière, les chiffres correspondent à ceux du consensus (59,2).

Outre-Rhin, l’indice PMI manufacturier à fait mieux qu’attendu (63,3), l’industrie progresse. Le PMI des services, par contre, fait moins bien qu’attendu : 50,1 au lieu de 51,1.

Globalement en Europe, les deux indicateurs PMI font mieux qu’attendu.

Colonne de gauche : Chiffres Actuels ; Colonne de droite : Consensus,

source : ForexFactory

Wirecard : Des millions d’euros dans des sacs Lidl

Le Financial Times rapporte un témoignage d’anciens employés de Wirecard, qui affirment que certains membres du staff de la fintech sortaient régulièrement de l’argent en cash du siège à Munich. D’après les dires de ces employés, des montants en espèce compris entre 200 000 et 700 000 euros, étaient transportés dans des sacs cabas Aldi et Lidl. Le manège durait depuis 2012, et les estimations suggèrent que le montant total s'établit aux alentours de 100 millions d'euros.

La banque centrale chinoise convoite les données du groupe Ant

Toujours selon le Financial Times, la PBoC souhaiterait que le groupe Ant fournisse les données concernant les prêts à la consommation de ses clients. La société de Jack Ma devra fournir les informations à une société de notation de crédit, dirigée par un ancien fonctionnaire de la banque centrale chinoise et contrôlée par l’Etat. Le groupe Ant, qui s’est vu suspendre son introduction en Bourse, est devenu peu à peu une plateforme de crédit à la consommation, au point qu’au premier trimestre de 2021 l’activité représente près de 40% de ses revenus. La banque centrale chinoise oblige, depuis janvier, les entreprises qui exercent ce genre d'activité à obtenir l’approbation de l’Etat. D’après le Financial Times, seules trois l’ont obtenue, toutes étatiques.

