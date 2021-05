La Minute Macro : Crypto, pêche et PMI services

L’UE suspend la ratification de l’accord sur les investissements avec Pékin

La Commission européenne a suspendu ses efforts pour faire ratifier par les Etats membres de l’UE et le Parlement l'accord sur les investissements conclu fin 2020 avec la Chine, jugeant l'environnement politique inadéquat.

“Nous avons pour le moment […] suspendu certains efforts de sensibilisation politique du côté de la Commission, car il est clair que dans la situation actuelle, avec les sanctions de l’UE contre la Chine et les contre-sanctions chinoises, y compris contre des membres du Parlement européen, l’environnement n’est pas propice à la ratification de l’accord”, a déclaré Valdis Dombrovskis. “Nous ne pouvons pas faire abstraction du contexte plus large des relations entre l’UE et la Chine”, a-t-il ajouté.

La Commission européenne va d’ailleurs proposer mercredi de s’octroyer de nouveaux pouvoirs pour enquêter sur les groupes étrangers soutenus par un État et qui cherchent à s’emparer d’entreprises européennes, une législation qui vise en particulier Pékin.

Le bitcoin et l'ethereum enregistrent d'importants flux entrants au cours de la dernière semaine

Le bitcoin et l'ethereum, les deux plus grandes crypto-monnaies en termes de capitalisation boursière, ont enregistré la semaine dernière de forts afflux qui ont vu les investissements dans le secteur atteindre 489 millions de dollars, d’après les données de CoinShares.

La semaine dernière, le bitcoin a reçu des flux entrants des investisseurs, de 441,7 millions de dollars, pour un total de 4,2 milliards de dollars depuis le début de l'année.

L'Ethereum quant à lui, a enregistré des entrées de 30,2 millions de dollars la semaine dernière. Le total des entrées s'élève à 5,45 milliards de dollars. L'ethereum a atteint un nouveau record à 3 530 dollars, portant sa capitalisation boursière à 393 milliards de dollars.

Jersey au centre du conflit sur la pêche entre le Royaume-Uni et la France.

L’île de Jersey, paradis fiscal dont l’économie est basée sur les services financiers off-shore, est une dépendance de la Couronne britannique mais ne fait pas partie du Royaume-Uni. Son gouvernement autonome a accordé la semaine dernière 41 permis sur 344 demandes à des navires de pêche français, et à des conditions qui ne sont pas celles qui ont été négociées dans le cadre du Brexit.

La ministre de la Mer Annick Girardin a dénoncé mardi 4 mai les conditions de pêche imposées aux marins français dans les eaux de Jersey étaient "Inadmissibles", allant jusqu'à menacer implicitement de couper le courant sur l'île anglo-normande. La France fournit 95 % de l’électricité de Jersey. La France est prête à recourir à des "mesures de rétorsion" si les autorités britanniques continuent à restreindre l'accès des pêcheurs français à ces eaux, a affirmé la ministre.

Accès aux zones des pêches britanniques aux européens avant le brexit

Sources: atlas-transmanche.certic.unicaen.fr

La croissance du secteur privé a accéléré en avril avec les services

L'activité du secteur privé dans la zone euro a accéléré le mois dernier, aidée par le retour à la croissance des services en dépit des mesures de restrictions sanitaires.

En France aussi, l'activité du secteur des services a renoué avec la croissance en avril. L'indice PMI français calculé par IHS Markit auprès des directeurs d'achat a progressé à 50,3 dans sa version définitive contre 48,2 en mars et 50,4 donné en première estimation. L'indice revient ainsi au-dessus du seuil de 50 qui sépare une contraction d'une croissance de l'activité.

Les autres PMI services européens :

L'indice PMI britannique pour le secteur des services a progressé à 50,5 contre 49,6 en mars et 50,3 donné en estimation "flash".

L'indice PMI allemand pour les services a reculé à 49,9, juste en dessous du seuil de 50, soit en territoire de contraction, après 51,5 en mars et 50,1 en première estimation.

L'indice PMI italien a reculé à 47,3 contre 48,6 en mars alors que le consensus Reuters tablait sur une amélioration, à 49,8.

L'indice PMI espagnol, un secteur qui représente près de la moitié de la production économique du pays, a augmenté à 54,6 en avril, au plus haut depuis fin 2019, après 48,1 en mars.