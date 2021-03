La Minute Macro : Les drones arrivent près de chez vous

Les drones de combat chinois se vendent comme des petits pains

Après la Libye, l'Egypte ou les Emirats Arabes Unis, c'est au tour du Nigeria de recevoir sa commande de drones de combat chinois. Le Nigeria a fait appel à l'entreprise chinoise Aviation Industry Corp. of China (AVIC) dans sa lutte contre le groupe d'insurgés extrémistes Boko Haram. Les drones AVIC ont l'avantage de coûter moins cher que leurs homologues américains ou israéliens (les deux autres plus grands pays fabricants) et "la Chine ne se soucie guère de la manière dont ils sont utilisés" précise Ulrike Franke, chargée de mission au Conseil européen des relations étrangères. D'après Sipri, la Chine a livré 220 drones à 16 pays.

Valeur de la production des drones par type d'utilisation de 2013 à 2022 :

Les prévisions de croissance des drones de combat sont les plus fortes.

Source : Statista, 2021.

Les “nouvelles grandes surfaces commerciales dans le viseur des députés”

La commission spéciale qui passe en revue le projet de loi climat en France a voté une mesure visant à créer un “principe général” d’interdiction de création de nouvelles grandes surfaces commerciales. Elle devrait être votée en séance plénière à partir du 29 mars. Le but annoncé de ce nouveau principe est de lutter contre l’artificialisation des sols. Cette mesure devrait avoir des impacts positifs, parmi lesquels, la limitation de l’empiétement sur des terrains agricoles non-bâtis, une préservation environnementale et le maintien des commerces de proximité. La mesure est assortie d’un certain nombre de dérogations jugées trop larges par de nombreux élus.

La FED rassure

Hier la banque centrale américaine s’est montrée optimiste sur la vigueur de la reprise économique. La croissance de 2021 est désormais prévue à 6.5% et le taux de chômage devrait redescendre à 4.5% en fin d’année. Elle a également su rassurer les investisseurs sur les questions de l’inflation qui ne devrait être que transitoire et précisé qu’elle ferait tout pour maintenir les taux d’intérêt proches de zéro pendant encore plusieurs années. En effet, il n’y aura pas de hausse de taux avant 2024, si tout se passe comme prévu. Malgré tout, le rendement des taux obligataires américains à 10 ans grimpe à plus de 1,70 % ce matin.

Sommet USA / Chine en Alaska

Prévue ce jeudi à Anchorage, en Alaska, la rencontre de haut niveau entre les États-Unis et la Chine s'annonce glaciale, en plein climat de "nouvelle guerre froide" entre les deux puissances mondiales. Les représentants américains arrivent renforcés, après un voyage en Asie qui leur a permis de consolider les liens de leur pays avec leurs alliés japonais et sud-coréen. D'après le Japon la compétition avec la Chine est “le plus grand défi géopolitique du XXIème siècle”. Toutefois, le véritable sujet de rivalité stratégique est ailleurs : les hautes technologies. Les États-Unis veulent absolument empêcher la Chine d'acquérir les technologies qui pourraient lui permettre de supplanter Washington en tant que leader mondial.

Élections législatives néerlandaises : Le parti libéral du premier ministre Mark Rutte l'emporte .

Les élections qui ont eu lieu dans un contexte pandémique, se sont étalés du 15 au 17 mars 2021, pour élire les 150 représentants des états généraux pour un mandat de 4 ans. Après 3 jours de vote, pour limiter les risques sanitaires, c'est le parti de Mark Rutte, premier ministre sortant qui sort en tête, qui d'après les estimations obtient 36 sièges (+3) de députés sur les 150. Le parti de Sigrid Kaag, ministre du commerce extérieur et de la coopération, arrive en seconde position avec 24 sièges (+5). Parti connu pour son soutien au projet européen et à l'union Européenne. A noter le recul du parti écologiste VertGauche avec 7 sièges (-7), et le Parti socialiste avec 9 sièges (-5). Le premier ministre, qui dirige pour la 4eme fois consécutive la coalition, avait démissionné en janvier dernier après des accusations infondées de fraude aux allocations familiales visant plusieurs familles. Rutte est surnommé “le premier ministre Téflon”, car il arrive toujours à se sortir de scandales politiques.