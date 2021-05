La Minute Macro : Les matières premières sur leurs plus hauts

Colonial Pipeline victime d’une cyberattaque

Vendredi dernier, l’entreprise Colonial Pipeline a été victime d’une cyberattaque. Pour contenir la menace, ils ont mis certains de leurs systèmes hors ligne, interrompant leur activité. L’entreprise est l’un des plus grands opérateurs d’oléoducs des Etats Unis, transportant environ 45% des carburants consommés sur la côte Est américaine. L’entreprise livre des produits raffinés tous les cinq jours, l’impact final va donc dépendre de la période d’immobilisation. A aujourd'hui, une petite partie du réseau a été rouverte, même si les principales lignes restent inopérantes. Ils affirment qu’ils ne remettront le système complet en ligne que lorsqu’ils penseront qu’il est sûr de le faire, avec le feu vert des autorités fédérales. Depuis la réouverture dimanche soir, le cours du WTI a pris 1.09%.

Les matières premières sur leurs plus hauts

Au cours des derniers mois, le cours des matières premières a bien augmenté. Parmi les champions ayant le plus gonflées en 2021, nous retrouvons le bois de charpente (+93,11%), le maïs (+56,34%), l'huile de soja (+53,20%), le pétrole WTI (+34,68%) et Brent (+32,01%) ou le palladium (+19,19%). Les investisseurs jouent la reprise économique mais aussi la protection contre l'inflation. Seuls les métaux précieux, notamment l'or, sont à la traîne. Ils pêchent de l'augmentation des taux des obligations à 10 ans aux Etats-Unis.

Source : Zonebourse.com

Semiconducteurs : le match des titans

Parmi les fondeurs, il y a une guerre qui fait rage dans le renouvellement des équipements de production. Et à ce petit jeu, c'est le taiwanais TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Co) qui tire le mieux son épingle du jeu face à son concurrent sud-coréen direct Samsung. Samsung est en difficulté dans la production de masse de produits avancés tels que l'unité centrale de traitement et perd ainsi des parts de marché dans la fabrication en sous-traitance. Samsung a annoncé fin avril une chute de 16% du bénéfice d'exploitation de sa division semi-conducteur. Une frénésie d'achat d'équipements de fabrication de semi-conducteurs semble être à l'origine de ce retard. Et c'est un fournisseur d'équipements européen qui pourrait changer la donne dans ce retard. ASML Holding N.V. est le principal fournisseur de machines de lithographie à ultraviolets extrêmes (EUV). Si Samsung prend du retard dans la course technologique aux semi-conducteurs avancés, qui a généré un cycle vertueux pour son activité principale, cela pourrait entraîner une baisse de la rentabilité de Samsung dans son ensemble. La visite du vice-président de Samsung, Lee Jae-Yong, chez ASML pour négocier plus d’équipement de pointe pourrait changer la tendance. Affaire à suivre.

Le secteur britannique des services souffre déjà du Brexit

Au cours du périlleux processus tortueux de négociation du départ de la Grande-Bretagne de l'UE, le secteur des services a été relativement oublié dans les mesures négociées, à l'exception de la finance. Pourtant, il représente environ 80% de l'économie britannique et plus de la moitié des exportations britanniques. Avec les restrictions de voyage qui commencent à être assouplies au moment où les vaccins sont déployés à travers l'Europe, l'impact du Brexit sur les industries de services du Royaume-Uni commence à se faire sentir, notamment pour les petites entreprises. En effet, l'augmentation des taxes de douanes peut être davantage encaissée par les grandes entreprises qui négocient des volumes plus importants.