La Minute Macro : Les tokens Binance dans le radar des régulateurs européens

La vaccination en Europe

L’Union européenne a exporté 37 millions de vaccins de plus qu’elle n’en a distribué à ses Etats membres. Environ 133 millions de doses ont pour l’instant été distribuées aux 27 pays européens. Sur cette même période, environ 170 millions de doses ont été exportées à destination de 43 pays, dont le Japon est le principal destinataire, juste devant la Grande-Bretagne.

Les gouvernements de l’UE s’inquiètent quant à la troisième vague de la pandémie qui frappe l’Europe. Ils ont eu des problèmes d’approvisionnement et ont d’ailleurs mis en place un contrôle des exportations pour comprendre pourquoi ils ne recevaient pas les doses prévues dans les contrats (de la part d’AstraZeneca notamment).

La Grande-Bretagne a accusé l’Europe de nationalisme vaccinal après la mise en place de ce contrôle, mais de son côté elle n’a envoyé aucune dose de vaccin vers l’UE. Les Etats membres ont annoncé une livraison de 500.000 doses à destination des pays des Balkans pour leur venir en aide et lutter contre l’influence de la Chine et de la Russie.

Part de personnes ayant reçu au moins une dose, touteleurope.eu

Les français bénéficient d'un prix attractif pour l'accès à Internet

D'après une étude de AddictiveTips, les français utilisent en moyenne 1,2% de leur revenu annuel net pour payer un accès haut débit à internet (soit environ 324€ par personne), ce qui les place au 22ème rang européen. Les albanais payent le plus cher proportionnellement à leur revenu (292€, soit 7,1% du revenu moyen) et les suisses le moins cher (699€, soit 1,1% du revenu moyen).

Les tokens sur les actions de Binance interrogent les régulateurs européens

La semaine passée, Binance, la plus grande plateforme mondiale de crypto-actifs, a lancé la possibilité d'acheter/détenir/revendre des tokens d'actions par le biais de jetons cryptés pour ses utilisateurs en dehors de la Chine, de la Turquie et des États-Unis. Cette initiative constitue une incursion numérique sur un marché hautement régulé qui interpelle les régulateurs européens. Changpeng Zhao, directeur général de Binance, a déclaré que le lancement des tokens "démontre comment nous pouvons démocratiser le transfert de valeur de manière plus transparente, réduire les frictions et les coûts d'accessibilité, sans compromettre la conformité ou la sécurité". Mais les régulateurs cherchent à déterminer si les tokens sont conformes aux règles régissant la transparence et les divulgations des entreprises.

L'affaire Archegos a réveillé la SEC

Les régulateurs américains envisagent de renforcer les exigences de divulgation pour les sociétés d'investissement en réponse à l'implosion d'Archegos Capital Management et aux fluctuations des transactions de GameStop Corp en ce début d’année. La SEC (Securities and Exchange Commission) cherche à obtenir plus de transparence de ces fonds, notamment avec les fluctuations déroutantes comme celle de GameStop Corp cette année. Le site de la SEC regroupe les 13-F et 13-D, deux documents permettant de révéler les positions de ces fonds spéculatifs. Cependant, le fonds Archegos ne semble pas avoir déposé ces documents et a utilisé des swaps plutôt que des actions ordinaires pour accumuler en secret de larges positons. La SEC envisage de systématiser à une échelle de temps plus courte la déclaration des positions pour ces fonds-là.