La Minute Macro : Rencontre avec Moon et fin des paradis fiscaux ?

Joe Biden accueille le président sud-coréen

Depuis le début de son mandat, c’est la deuxième fois que le président américain accueille un dirigeant. De plus, le premier représentant accueilli était également asiatique, ce qui montre l’importance accordée par les Etats-Unis à cette région du monde. Les discussions entre Moon Jae-In et Joe Biden porteront sur la sécurité régionale, la crise du COVID, le changement climatique et également la coopération des industries de haute technologie. L’ambition du président américain est de constituer un front uni face à Pékin. Séoul ne veut pas froisser la Chine, et met en avant l’importance d’une relation stable entre les deux géants. Les deux dirigeants s’entretiendront ce soir.

Un taux d’imposition mondial plancher à 15% ?

Le projet d’un taux d’imposition mondiale minimum avait été présenté par la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, dans l'optique de combattre l’attractivité des paradis fiscaux. Lors des premières discussions, le taux évoqué était de 12,5%, celui pratiqué en Irlande. Puis l’ambition d’augmenter ce taux à 21% est venu s'immiscer avant que le département du Trésor américain ne propose de “couper la poire en deux” à 15% ce jeudi.

Le projet soutenu par la France et l’Allemagne, laisse le droit aux pays souverains de choisir le prélèvement qu’ils souhaitent. En revanche, la société devra tout de même s'acquitter de la différence avec le taux plancher. Cette réforme pourrait entrer en vigueur au début de l’année 2023.

Rapport Justice fiscale 2020, source : taxjustice.net

La Commission européenne sanctionne un cartel bancaire Hier, la Commission européenne a infligé une amende d’un montant total de 371 millions d’euros à des banques qui ont participé à un cartel. L’affaire concerne une entente contraire à la concurrence sur le marché des emprunts d’Etats. Un groupe de traders était en contact régulier pour échanger des informations confidentielles sur les prix et les volumes des transactions. Les entreprises concernées sont Nomura Holdings, UBS, UniCredit, Bank of America, Natixis, Natwest et Portigon. Seules les trois premières citées ont écopé de l’amende, car les infractions de Bank of America et Natixis sont prescrites, Natwest a alerté les autorités de la concurrence et enfin Portigon n’a généré aucun revenu net, qui sert de référence au calcul du montant de l'amende. L’activité du secteur privé français reprend des couleurs

Les indices PMI sont les résultats d’une enquête faite auprès de plusieurs directeurs d’achats d’entreprises. Ils permettent de mesurer la température du climat des affaires. Ces indices qui varient entre 0 et 100, indiquent si le secteur se contracte, ou s' il se développe. 50 étant le point neutre : il signifie que rien à changé par rapport au mois précédent.

Les indicateurs PMI Services français et allemand sont à respectivement 56,6 et 52,8 points. Et font tous deux mieux que les attentes. L'activité du secteur des services, au sein des deux pays, s’accélère suite à la levée partielle des mesures de restrictions. L’indice PMI manufacturier français fait mieux que le consensus, tandis que l’industrie allemande est à la traîne par rapport aux attentes. Ils affichent respectivement 59,2 et 64 points.