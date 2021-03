La Minute Macro : télétravail, demande de brevets et PIB

Le télétravail est positif pour la productivité selon l’institut Sapiens

Selon une enquête de l’institut Sapiens au début de l’année 2020, le télétravail restait une pratique marginale. Seulement 3% de la population active était concernée. Le premier confinement a fait bondir ce chiffre à 40%. Le télétravail aurait sauvegardé entre 216 et 230 milliards d’euros de PIB en 2020 en France. Plus que de sauver les meubles, il a en fait permis d’augmenter la productivité des entreprises de 22%, mais aussi de réduire les coûts de l’immobilier. Autre argument fort de cette nouvelle pratique, il favoriserait l’apparition d’un certain nombre d’externalités positives. L’institut Sapiens a ainsi déclaré : “Le travail à distance, en éliminant de nombreux trajets inutiles, peut réduire de 2,3 millions de tonnes nos émissions annuelles de C02 et générer une économie minimale de 200€ par mois pour un actif réalisant une journée hebdomadaire de télétravail”.

UE : l’art du policy mix

Alors que la semaine dernière, la BCE a affirmé aux marchés financiers sa détermination à agir contre la montée des taux d’intérêts, c’était au tour des ministres des finances de la zone euro d’apporter leur pierre à l’édifice lundi en confirmant leur réponse budgétaire à la crise économique. Ils ont plaidé en faveur d’une politique budgétaire généreuse, jusqu’à ce que la reprise économique se soit établie sur des bases solides. Ils ne souhaitent pas réitérer l’erreur de la crise des subprimes, lorsqu’ils avaient été critiqués pour être revenus trop tôt à des politiques de rigueur budgétaires. Toutefois, ils ont également déclaré qu’une fois que la reprise économique serait solide, il faudra nécessairement s’attaquer aux niveaux de dette publique.

Xi Jinping souhaite corriger les excès technologiques des entreprises

Le président chinois Xi Jinping s'est dit prêt à réguler plus fermement les entreprises technologiques ayant recueilli beaucoup de données sur leurs utilisateurs. Il a ordonné au Comité Supérieur de Conseil et de Coordination Financière du Parti Communiste de renforcer la surveillance des sociétés de "plateformes internet", de réprimer les monopoles et la concurrence déloyale. Nous pouvons supposer que la mainmise du gouvernement chinois ne fait que commencer et qu'Alibaba ne sera pas la seule touchée par la toute puissance du pouvoir en place.

Demande de brevets européens

L’office européen des brevets a publié ce matin son bilan 2020 des demandes de brevets. Sans surprise, les technologies de la santé ont joué un rôle moteur l’année dernière. Malgré la crise mondiale, le nombre de brevets européens déposés est pratiquement resté inchangé (-0.7%) en 2020 par rapport à l’année précédente.

Source : office européen des brevets