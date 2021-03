La Minute Macro : pénurie de semis et route Arctique

D’après l’enquête mensuelle de l’Insee concernant la conjoncture économique, les ménages sont plus confiants que le mois dernier. Mais c’est à relativiser par rapport à la moyenne historique. En effet, si l’on regarde l’indicateur synthétique de confiance des ménages ci-après, il a augmenté de trois points pour atteindre 94, la moyenne de long terme étant de 100. Pour résumer rapidement le ressenti des ménages sur la situation économique actuelle : Les Français estiment que leur situation financière ainsi que leur niveau de vie vont s'améliorer dans le futur, si l’on compare à février. La part des ménages qui pensent qu’il est opportun d’épargner augmente encore de trois points, pour atteindre son plus haut historique. Quant au chômage, leur crainte est à la baisse par rapport au dernier rapport, mais reste à un niveau élevée.

La Banque centrale japonaise continuera d’acheter des ETF

Haruhiko Kuroda, le gouverneur de la banque centrale japonaise a annoncé que la BoJ continuerait à acheter des ETF en fonction de la conjoncture économique et de l'évolution des marchés. Cette annonce du gouverneur fait suite à une révision des outils de politique monétaire en début de mois. L’institution avait supprimé son engagement d’acheter des ETF à un rythme préétabli en faveur d'une règle plus souple et discrétionnaire qui consiste à s’adapter aux situations de turbulences. Cela vient confirmer de manière claire que l’annonce de début mars ne constitue en rien un arrêt de l’intervention de la banque centrale sur le marché des fonds cotés en bourse.

Pour rappel, la banque centrale japonaise est pionnière dans les politiques monétaires hétérodoxes. Elle est la seule à intervenir directement sur les marchés actions. C’est le principal actionnaire du pays puisqu’il détient plus de 6% du marché national

