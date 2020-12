La Minute Macro : retour du pétrole, relations compliquées et portrait social

Relations sino-américaines : dégâts irréparables ?

Dans un éditorial en une du China Daily, Harvey Dzodin s’inquiète de “l’état d’esprit Guerre Froide” des dirigeants Américains. Les autorités chinoises sont bien sûr extrêmement attentives aux décisions que les Etats-Unis prennent à l’encontre de la République populaire. Alors même que l’administration de Donald Trump a pris de nouvelles mesures contre la Chine en imposant des restrictions de circulation aux membres du Parti Communiste chinois, Pékin estime que les relations sino-américaines ont atteint un point de non-retour, les qualifiant d’irréparables. Les liens bilatéraux entre les deux grands sont à un tournant surtout quand on sait que plus tôt dans la semaine, Washington avait déjà durci les relations économiques en plaçant les entreprises chinoises CNOOC et SMIC sur liste noire.

France : une augmentation du niveau de vie à deux vitesses

L’INSEE a publié hier son enquête annuelle sur le “portrait social” de la France. Le revenu médian des Français a augmenté de 0,3% en euro constant en 2018, poursuivant son augmentation sur cinq ans (+ 0,4% en moyenne depuis 2013). En revanche, le rythme est plus faible qu’il y a dix ans (+1,4% par an en moyenne entre 1997 et 2009). De plus, les personnes les plus défavorisées ont vu leur niveau de vie diminuer de 1,6% principalement en raison de la baisse des allocations logement. Enfin, l’indice GINI qui permet de mesurer le niveau d’inégalités des niveaux de vie a nettement augmenté en 2018, passant de 0,289 à 0,298 sur un an glissant.

OPEP+ : un accord aux forceps

Les membres de l’OPEP+ se sont réunis afin d’accoucher d’un accord susceptible de satisfaire à la fois l’Arabie Saoudite et la Russie. Alors que les membres du cartel élargi soufflent le chaud et le froid sur le chemin que la production mondiale devrait prendre, il semble que la dernière réunion ait porté ses fruits. En effet, hier au soir, les membres se sont accordés afin de ne pas faire dégringoler les prix de l’or noir. Ainsi, les quotas de production s’élèveront à 500 Kb/j en janvier afin de maintenir un niveau de prix et une volatilité convenables. Cela ne représente qu’un quart des 2 MB/j initialement prévus pour le mois de janvier. La Russie et l'Arabie Saoudite espéraient une réduction encore plus significative au début de la réunion. L’accord prévoit des consultations mensuelles pour s’accorder sur la hausse ou la baisse de la production. Un joli feuilleton en perspective qui risque de provoquer de la volatilité sur les cours. Toujours est-il que les marchés ont accueilli la nouvelle positivement.

Cours du Brent ce matin