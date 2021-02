Bill Gates présente son plan sur le climat

Avec la sortie de son dernier livre "How To Avoid A Climate Disaster" (Comment éviter une catastrophe climatique), Bill Gates continue son combat pour changer les mœurs sur le changement climatique. Son livre, résolument optimiste, présente des solutions pour faire face au fléau du XXIème siècle. L'élection du président Joe Biden est venue éclaircir les prévisions de Bill Gates. Il s'engage lui-même dans la lutte. Il est d'ailleurs devenu le plus grand propriétaire de terres agricoles des Etats-Unis avec pour projet de promouvoir l'agriculture durable en investissant dans le développement de "super cultures" résistantes au changement climatique. Bill Gates mise également sur l'essor de la viande végétale et a investi dans deux grands acteurs de ce marché : Beyond Meat et Impossible Foods.

Jean-Pierre Mustier lance un SPAC avec Bernard Arnault et Tikehau

La pluie de création des SPAC (Special Purpose Acquisition Company) s’accélère en Europe avec la venue d’un nouveau-né, Pegasus Europe, bientôt coté à la bourse d’Amsterdam. Lancé par Jean-Pierre Mustier, ancien directeur d’UniCredit, et soutenu par l’une des holdings de Bernard Arnault, Financière Agache, ainsi que Tikehau Capital, le véhicule d’acquisition cherche une fusion avec une entité dans la gestion d’actifs, les fintechs, l’assurance ou les services financiers. Ce potentiel futur géant européen de la finance pourrait être valorisé 1 milliard d’euros après la fusion.

La campagne de vaccination bat son plein en Israël

Il fait à peu près consensus maintenant qu’une campagne de vaccination réussie jouera le rôle de catalyseur pour la reprise économique à venir. Et sur ce point précis, Israël est de loin le pays qui a la couverture la plus avancée avec plus de 75% de sa population vaccinée. Les Emirats Arabes Unis sont bon deuxième avec un taux de couverture de plus de 50%. Sur la troisième marche du podium, le Royaume-Uni qui a vacciné près de 23% de sa population. L'Union Européenne est à la traîne et n’a vacciné que 4.9% de sa population.

Source : our world in data

En Europe les rendements obligataires grimpent

La semaine dernière nous vous avons expliqué pourquoi le taux de rendement du T-Bond dix ans montait, et comment on pouvait l’interpréter

"Nous voyons cette tendance à la reflation aux Etats-Unis avoir un impact en Europe", commente Daniel Lenz, stratégiste de taux chez DZ Bank. L’optimisme sur l’issue de la campagne de vaccination et de ses effets bénéfiques sur la reprise économique stimule les anticipations d’inflation chez les investisseurs et la reprise potentielle de l’économie fait renaître le goût pour le risque. Les mouvements à la vente sur la dette allemande (actif refuge) en attestent. Dans ce contexte, les rendements à 10 ans des dettes française et néerlandaise ont atteint un plus haut depuis septembre 2020.