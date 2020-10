La Minute Macro: un climat économique de plus en plus inquiétant 0 22/10/2020 | 12:21 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires La situation sanitaire actuelle inquiète fortement la population européenne. La résurgence du virus et les nouvelles mesures de restrictions voire même de confinement prises par les gouvernements ne font qu’amplifier le phénomène. Les différentes institutions économiques ont publié aujourd’hui certains indicateurs confirmant cette appréhension. Tout d’abord, l’Insee a publié ses résultats mensuels concernant le climat des affaires en France. Celui-ci recule pour la première fois depuis la fin de la première vague pour s’établir à 93. Il reste donc bien en -dessous de sa moyenne de long-terme (100). Nous observons plusieurs dynamiques en fonction des secteurs. En effet, le secteur des services est très touché par les nouvelles restrictions de couvre-feu et plus particulièrement l’hébergement et la restauration. Le climat des affaires de ce sous-secteur perd 10 points à 79. Le secteur immobilier est aussi très pessimiste pour son futur proche et chute de 7 points. Les chefs d’entreprise font plus souvent état de difficultés liées à la demande qu’à l’offre. Le secteur industriel, bien que moins impacté par les restrictions , voit son climat des affaires reculer légèrement de 1 point. Cette baisse s’explique principalement par les secteurs automobiles et agroalimentaires qui pèsent près de 40% de l’industrie manufacturière. Ces deux secteurs ont connu un repli sur le mois avec l’agroalimentaire repassant en dessous de la moyenne long-terme pour s’établir à 95. Cette baisse est due à la chute du solde sur les carnets de commande globaux. Regardons maintenant de l’autre côté du miroir, chez les consommateurs. L’institut GfK rapporte que le moral des consommateurs allemands devrait se dégrader en novembre. Le regain de la pandémie chez le première puissance économique européenne et les craintes de nouvelles restrictions entraînent une forte chute de l'indicateur de référence: celui-ci devrait tomber à -3,1 points contre -1,7 pour le mois d’octobre alors que les économistes anticipaient un indice à -2,8. Les consommateurs allemands s’attendent également à une chute de leurs revenus, avec une baisse des attentes de 6,3 points à -9,8. Les nouvelles restrictions freinent fortement une économie qui ne devrait pas renouer avec ses niveaux d’avant-crise avant 2022. Le gouvernement allemand prévoit ainsi une chute du PIB de 5,8% sur l’année. Enfin, les Etats-Unis dévoileront de nouvelles statistiques économiques cet après-midi avec notamment le nombre de demandes de chômage ou l’indice des indicateurs avancés du Conference Board.

Charles Gregoire © Zonebourse.com 2020

