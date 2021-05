La Mobilière: Buildigo collabore avec la plateforme Moveagain

Zurich (awp) - Filiale de La Mobilière, la plateforme Buildigo va collaborer avec l'entreprise Moveagain, spécialisée dans les déménagements. En plus de nettoyages de fin de bail et le transport de meubles, l'entreprise zurichoise permettra également de faire appel à des artisans grâce au réseau de Buildigo.

Les clients de Moveagain auront ainsi la possibilité d'effectuer des travaux divers - notamment de réfection ou de peinture - dans le logement qu'ils s'apprêtent à quitter, voire dans leur nouvel appartement ou leur nouvelle maison, explique mercredi Buildigo, société fondée en 2017 et qui permet de faire appel à des artisans via une plateforme unique.

Les détails financiers de cette collaboration ne sont pas détaillés.

L'assureur La Mobilière a annoncé le rachat de la jeune pousse Buildigo en juin 2020 et la transformation de celle-ci en filiale de la coopérative. La plateforme a été relancée en février dernier à Zurich et en Argovie et devrait investir de nouvelles régions de Suisse l'année prochaine.

