Zurich (awp) - Les éléments dévastateurs qui se sont abattus sur le Valais et le Tessin à la fin du mois de juin ont sensiblement alourdi la facture des dommages naturels pour les six premiers mois de l'année. La Mobilière chiffre ces derniers à 32 millions de francs suisses, sur des sinistres semestriels devisés à plus de 75 millions.

Sur ce total, 47 millions sont attribués aux inondations et 17 millions à la grêle, précise un bilan intermédiaire diffusé vendredi.

La firme bernoise, qui revendique la place de premier assureur dommages du pays, indique avoir déjà reçu plus de 13'500 déclarations de sinistres.

jh/fr