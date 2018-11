La Mobilière entame une collaboration avec l'assureur Chubb

Zurich (awp) - La Mobilière renforce son activité dans les solutions d'assurances destinées aux entreprises domiciliées en Suisse et disposant de filiales à l'étranger. A cet effet, la coopérative bernoise entame une collaboration avec l'assureur spécialisé Chubb, coté à la Bourse de New York et établi depuis 2008 à Zurich.

A la faveur du partenariat engagé avec Chubb, La Mobilière est désormais en mesure d'accompagner sa clientèle d'entreprises helvétiques dans son expansion à l'étranger, écrit jeudi l'assureur coopératif établi à Berne. La collaboration, qui vient remplacer avec effet immédiat celle initiée jusqu'alors avec XL Catlin, porte notamment sur les activités d'assurance dommages et de responsabilité civile.

Chubb représente le premier assureur mondial coté en Bourse spécialisé dans les solutions destinées aux clients commerciaux. Sa maison-mère Chubb Limited, née en 2016 de la reprise de Chubb par l'américain ACE, alors également basé à Zurich, est active dans 54 pays et emploie quelque 31'000 salariés dans le monde. Chubb Assurances (Suisse) compte pour sa part 75 collaborateurs. L'an dernier, Chubb Limited affichait un volume de primes brutes de 36,38 milliards de dollars (35,86 milliards de francs suisses) et a dégagé un bénéfice net de 3,86 milliards.

sig/vj/ol