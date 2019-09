La Mobilière et Garaio Rem lancent un portail pour locataires

Zurich (awp) - La Mobilière en collaboration avec le développeur de logiciels Garaio Rem a lancé le nouveau portail "aroov" destiné aux locataires et aux régies immobilières. Les utilisateurs devraient pouvoir réaliser des économies tant au niveau du temps que des coûts, annonce le groupe d'assurance bernois.

La Mobilière prend par ailleurs une participation minoritaire dans Garaio Rem, un développeur de logiciels pour la gestion immobilière, indique le communiqué sans entrer dans les détails.

Sur le nouveau site, les locataires pourront déposer leur dossier de candidature, signer le contrat de location, annoncer des dommages éventuels et se procurer des services supplémentaires, par exemple réserver une entreprise de déménagement, souscrire une garantie locative ou demander un conseil juridique, explique Thomas Trachsler, directeur des opérations de la Mobilière.

Les régies immobilières pourront, quant à elles, numériser leur gestion et la communication avec les locataires, et ainsi réaliser des économies de temps et de coûts, affirment les initiateurs de la plateforme.

