La Mobilière: plus de 340 millions de charges liées à la pandémie

Zurich (awp) - Relativement épargnée sur les six premiers mois de l'année par les dégâts assurés des catastrophes naturelles, La Mobilière indique vendredi avoir comptabilisé pour plus de 340 millions de francs suisses de charges imputables à la pandémie de Covid-19.

Les factures des dommages des deux tempêtes hivernales Petra et Ciara en début d'année se sont limitées à respectivement 10,7 millions et 5,2 millions. "Par la suite, les choses ont été plus calmes que d'autres années", rappelle Patric Deflorin, responsable Assurances, cité dans la publication.

A titre de comparaison, la tempête Eléanor en 2018 avait généré une douloureuse de 28,5 millions et l'ouragan Lothar il y a deux décennies avait creusé une ardoise de 72,6 millions.

jh/fr