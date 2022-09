La Moldavie paiera une avance à Gazprom en septembre en raison des craintes de coupure de courant.

"Dans les tout prochains jours, Moldovagaz versera à Gazprom une avance d'un montant de 33,89 millions de dollars pour le mois de septembre", a déclaré Spinu dans des propos diffusés sur Pro TV Chisinau.

La compagnie gazière d'État a payé Gazprom pour le mois d'août, mais une source haut placée dans la compagnie a précédemment déclaré à Reuters qu'elle avait du mal à effectuer son paiement anticipé de 50 % pour le mois de septembre, soit 33,89 millions de dollars.

La Moldavie, l'un des pays les plus pauvres d'Europe, est tributaire du gaz russe. Frappée de plein fouet par la flambée des prix du gaz depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, la Moldavie a également des troupes et des forces de maintien de la paix russes basées dans sa région séparatiste de Transdniestrie.

La Russie qualifie ses actions en Ukraine d'"opération militaire spéciale".

LA MOLDAVIE EXPLORE D'AUTRES SOURCES D'ÉNERGIE

Plus tôt, le président Maia Sandu a déclaré que la Moldavie étudiait d'autres sources d'énergie. "Nous ne sommes pas convaincus que Gazprom continuera à fournir du gaz à la Moldavie après le 1er octobre. À partir de cette date, le prix pour la Moldavie dans le cadre du contrat actuel devrait être nettement inférieur", a déclaré la dirigeante pro-occidentale.

"En cas de réduction ou d'arrêt des livraisons, nous étudions la possibilité de fournir des ressources énergétiques provenant de sources alternatives", a-t-elle ajouté.

M. Spinu a déclaré que la Moldavie pourrait ne pas être informée d'une réduction de l'approvisionnement avant "le tout dernier moment". Mais dans ce cas, il a déclaré que la Moldavie recevrait du gaz au prix du marché par le biais du gazoduc Iasi-Chisinau qui part de la Roumanie voisine. La Transdniestrie recevrait du gaz moyennant un paiement anticipé de la part de la Moldavie, a-t-il ajouté.

"Nous ne sommes pas inquiets pour le mois d'octobre", a-t-il déclaré, ajoutant qu'il y avait plus de 30 millions de mètres cubes de gaz dans les installations de stockage en Roumanie et que la consommation de gaz diminuerait en octobre en raison d'un passage au fioul.

M. Spinu a également fait remarquer qu'un prêt de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement pour acheter du gaz à partir de sources alternatives suffirait pour 170 millions de mètres cubes de gaz.

Sandu n'a pas dit pourquoi Gazprom pourrait réduire ou couper l'approvisionnement. Gazprom, contrôlé par l'État, qui a réduit ses livraisons de gaz à l'Europe depuis que la Russie a envahi l'Ukraine en février, n'a pas immédiatement commenté ses remarques.

La Moldavie a précédemment déclaré que Gazprom pourrait couper le gaz si une condition contractuelle n'est pas remplie - l'achèvement d'un audit de sa dette accumulée pour des fournitures estimées à 709 millions de dollars.

Le prix du gaz en Moldavie fluctue de mois en mois en fonction du prix spot du gaz et du pétrole. Mais à partir du 1er octobre, la formule utilisée pour calculer le prix va changer.

Actuellement, la formule du prix du gaz est basée à 70 % sur le prix du gaz au comptant, qui est très élevé, et à 30 % sur le prix du pétrole. À partir du 1er octobre, la formule changera et sera basée à 70 % sur le prix du pétrole et à 30 % sur le prix du gaz au comptant.

Des milliers de manifestants se sont rassemblés à Chisinau au cours des deux derniers week-ends, exigeant la démission de Sandu et de son gouvernement et se plaignant de l'inflation et des prix élevés du carburant.