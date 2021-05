La Mutualité Française lance le site web du magazine Mutations

Son ambition est de donner la parole à un grand nombre d'acteurs et autant de points de vue différents. « Mutations » renforce ainsi sa volonté de fournir aux lecteurs des clés de compréhension des enjeux sanitaires, sociaux et sociétaux. Les contenus d'actualité intégreront de nouveaux formats avec des vidéos et des podcasts.

Comme le magazine, le site bénéficiera de l'expertise des Think Tanks partenaires, la Fondapol, la Fondation Jean-Jaurès et Terra Nova.

Pour son lancement, Mutations.fr a donné la parole au généticien Axel Kahn qui s'exprime sur les médicaments à ARN messager et les pistes prometteuses qu'ils ouvrent pour soigner les cancers. Fin juin, c'est le député et mathématicien Cédric Villani qui partagera son point de vue sur l'enjeu de la confiance dans la science et la manière dont les Français ont pu évoluer sur le sujet pendant la crise sanitaire.

Par ailleurs, cet espace permettra de retrouver l'ensemble des articles parus dans la revue, sur des sujets très différents (santé, protection sociale, droit des femmes, intelligence artificielle, addictions, perte d'autonomie…). Parmi les nombreuses personnalités déjà interrogées, vous pourrez y lire les interviews d'Agnès Buzyn, alors ministre de la Santé, Nathalie Griesbeck, députée européenne, Arnaud Robinet, maire de Reims, Alain Fischer, professeur d'immunologie pédiatrique, Irène Théry, sociologue, Julien Damon, sociologue…

« INCUBATEUR D'IDEES »

« Le site web de Mutations est pour nous un nouvel outil d'animation du mouvement social mutualiste, un véritable incubateur d'idées », explique Daniel Havis, vice-président délégué de la Mutualité Française. « A un an de l'élection présidentielle, il nous paraissait indispensable de créer cet espace de réflexion, afin de contribuer utilement au débat public sur les grands enjeux de notre protection sociale ».

Télécharger le communiqué de presse au format PDF

À propos de la Mutualité Française

Présidée par Thierry Beaudet, la Mutualité Française fédère la quasi-totalité des mutuelles en France. Elle représente 518 mutuelles dans toute leur diversité : des complémentaires santé qui remboursent les dépenses des patients, mais aussi des établissements hospitaliers, des services dédiés à la petite enfance et des crèches, des centres dentaires, des centres spécialisés en audition et optique, des structures et services tournés vers les personnes en situation de handicap ou les personnes âgées.

Les mutuelles interviennent comme premier financeur des dépenses de santé après la Sécurité sociale. Avec leurs 2 800 services de soins et d'accompagnement, elles jouent un rôle majeur pour l'accès aux soins, dans les territoires, à un tarif maîtrisé. Elles sont aussi le 1er acteur privé de prévention santé avec plus de 8 000 actions déployées chaque année dans toutes les régions.

Plus d'un Français sur deux est protégé par une mutuelle, soit 35 millions de personnes.

Les mutuelles sont des sociétés de personnes à but non lucratif : elles ne versent pas de dividendes et l'intégralité de leurs bénéfices est investie en faveur de leurs adhérents. Régies par le code de la Mutualité, elles ne pratiquent pas la sélection des risques.

Présidées par des militants mutualistes élus, les mutuelles représentent également un mouvement social et démocratique, engagé en faveur de l'accès aux soins du plus grand nombre.