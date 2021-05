La Mutualité Française lance sa nouvelle campagne de communication, « Rejoignez une vraie mutuelle »

Après l'interpellation (2018) et l'incarnation (2019), place à l'engagement pour cette troisième campagne : celui des mutualistes, avec l'engagement des salariés et militants mutualistes ; celui des Français, pour les appeler à rejoindre et soutenir le mouvement mutualiste ; et plus généralement, pour rappeler le rôle-clé des vraies mutuelles sur les sujets de solidarité et d'entraide.

Dans cette nouvelle campagne, la Mutualité Française invite à rejoindre une « vraie mutuelle », dont l'une des caractéristiques est de prendre soin de soi comme des autres, avec un slogan : « Faites comme 35 millions de personnes, rejoignez une vraie mutuelle qui prend soin de vous comme des autres ». Dans le cadre de cette campagne, l'engagement des mutuelles est incarné au travers des trois piliers suivants :

Pour un système plus solidaire

Pour plus d'entraide et d'échanges

Pour plus de partage entre générations

Le dispositif de communication se compose :

Cette campagne va faire l'objet d'un plan de diffusion bi-média :

Parutions presse (PQN & PQR) du 30 mai au 20 juin.

Diffusion digitale (web, réseaux sociaux, vod…) du 31 mai au 23 juillet : avec la diffusion et la viralisation des deux spots et de nombreuses déclinaisons digitales adaptées (bannières…).

#UneVraieMutuelle

La campagne reprend le hashtag #UneVraieMutuelle et évoque l'identité mutualiste, en rouge, avec, à la fois un traité graphique et une tonalité humaine, réaliste, optimiste et chaleureuse.

« Avec cette campagne, nous avons souhaité mettre en avant l'identité mutualiste qui est essentielle dans l'environnement de la protection sociale et qui se traduit dans des réalisations concrètes », explique Daniel Havis, vice-président délégué de la Mutualité Française. « La Mutualité Française et ses mutuelles sont un acteur majeur de notre protection sociale et jouent un rôle clé sur les territoires en créant du lien et en prenant soin des Français. C'est le cœur de notre engagement, celui de nos salariés et militants mutualistes, et c'est ce qui fait la différence pour nos adhérents ! »

Les supports de la campagne

Retrouvez le spot de 30 secondes et de 15 secondes et les annonces presse sur unevraiemutuelle.fr

Agence : BETC

À propos de la Mutualité Française

Présidée par Thierry Beaudet, la Mutualité Française fédère la quasi-totalité des mutuelles en France. Elle représente 518 mutuelles dans toute leur diversité : des complémentaires santé qui remboursent les dépenses des patients, mais aussi des établissements hospitaliers, des services dédiés à la petite enfance et des crèches, des centres dentaires, des centres spécialisés en audition et optique, des structures et services tournés vers les personnes en situation de handicap ou les personnes âgées.

Les mutuelles interviennent comme premier financeur des dépenses de santé après la Sécurité sociale. Avec leurs 2 800 services de soins et d'accompagnement, elles jouent un rôle majeur pour l'accès aux soins, dans les territoires, à un tarif maîtrisé. Elles sont aussi le 1er acteur privé de prévention santé avec plus de 8 000 actions déployées chaque année dans toutes les régions.

Plus d'un Français sur deux est protégé par une mutuelle, soit 35 millions de personnes.

Les mutuelles sont des sociétés de personnes à but non lucratif : elles ne versent pas de dividendes et l'intégralité de leurs bénéfices est investie en faveur de leurs adhérents. Régies par le code de la Mutualité, elles ne pratiquent pas la sélection des risques.

Présidées par des militants mutualistes élus, les mutuelles représentent également un mouvement social et démocratique, engagé en faveur de l'accès aux soins du plus grand nombre.