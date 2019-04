La Mutuelle Générale signe un partenariat avec le Réseau Entreprendre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

La Mutuelle Générale et Réseau Entreprendre ont signé un partenariat, dont l'objectif est de permettre à la mutuelle d’apporter à ces entrepreneurs son expertise dans les métiers de l’assurance santé et de la prévoyance. L'information et l'accompagnement sur le sujet de la protection sociale sont des attentes fortes des dirigeants d'entreprises et de leurs salariés. Ainsi des actions nationales mais aussi de proximité sur les grandes thématiques de la protection sociale seront organisées.Ces dispositifs seront, dans un premier temps, développés dans trois régions (Occitanie Garonne, Rhône et Alsace).